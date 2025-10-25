Με απουσίες στη Λεωφόρο ο Αστέρας Τρίπολης

Οι Αρκάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».
Στην αποστολή δεν θα βρίσκονται οι Νίκος Καλτσάς και Πέπε Καστάνιο, οι οποίο συμπλήρωσαν κάρτες και ο Κρις Κόουλμαν επέλεξε να τους δηλώσεις στον αγώνα με το Τριφύλλι.
Ακόμη εκτός βρίσκονται ο τραυματίας Τσιντώτας και ο Αλάγκμπε λόγω ενοχλήσεων. Στον αντίποδα στην αποστολή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν ο Tζανδάρης.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Αρχοντακάκης, Αγγελίδης, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Έντερ, Τσίκο, Μούμο, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Γιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Κετού, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου