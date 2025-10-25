Η Ηλιούπολη κατήγγειλε τους υπεύθυνους του σχεδιασμού ονομαστικά και τονίζει ότι θα παλέψει μέχρι τέλους!

Η πέμπτη ήττα σε έξι αγωνιστικές (σ.σ. 0-2 από τα Χανιά σήμερα) έφερε την επίσημη αντίδραση από το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς του αθηναϊκού συλλόγου που «χρεώνει» στους Γιώργο Χριστοδουλόπουλο και Κώστα Χαραλαμπίδη το «χτίσιμο» του ρόστερ με... περίεργους χειρισμούς και στο υστερόγραφο ζητά την παρέμβαση εισαγγελέα για την «καμένη Γη» τους!

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηλιούπολης που τονίζει πως αν έλθει ο υποβιβασμός θα γίνει με το κεφάλι ψηλά και όσους επιθυμούν να είναι παρόντες:

«Ως διοίκηση της ΠΑΕ Ηλιούπολης νιώθουμε την ανάγκη να απολογηθούμε για την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο και να αναφέρουμε ξεκάθαρα στον κόσμο τους αρμόδιους για όλα όσα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Το χειρότερο ρόστερ στην ιστορία της ομάδας οφείλεται σε δύο ανθρώπους, τον Γιώργο Χριστοδουλόπουλο και τον Κώστα Χαραλαμπίδη.

Αμφότεροι, με ύποπτες ενέργειες, δημιούργησαν ένα σύνολο 35 ποδοσφαιριστών, χωρίς αρχή, μέση και τέλος, επιβαρύνοντας σημαντικά τον σύλλογο και δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα με τους ερασιτεχνικούς τους χειρισμούς.

Παρά το γεγονός πως αναλάβαμε ένα συνοθύλευμα, θα καταθέσουμε την ψυχή μας για τον σύλλογο.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει εκκαθάριση του ρόστερ και θα παραμείνουν στην ομάδα όσοι είναι διατεθειμένοι να μπουν στη μάχη μαζί μας.

Αν δεν τα καταφέρουμε και η ομάδα υποβιβαστεί, αυτό θα γίνει με αξιοπρέπεια και με το κεφάλι ψηλά, όπως αξίζει στον σύλλογο και όχι επειδή κάποιοι διέλυσαν την ομάδα λόγω ανικανότητας ή προσωπικού οφέλους.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η πόλη της Ηλιούπολης δεν θα ξεχάσει ποτέ τους μεγαλοεπενδυτές με τις 3.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο, που το μόνο που επένδυσαν ήταν χορηγίες γονέων.

Η ντροπή σας δεν θα ξεπλυθεί ποτέ.

Υ.Γ. Από όποια ομάδα περάσατε αφήσατε καμμένη γη. Η παρέμβαση ενός εισαγγελέα είναι αναγκαία.»