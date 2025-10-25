Μαλεζάς: «Να χτίσουμε πάνω σε αυτή την εμφάνιση»

Ικανοποιημένος από την νίκη της ΑΕΛ απέναντι στον Πανσερραϊκό με 0-2 εμφανίστηκε ο Στέλιος Μαλεζάς, τονίζοντας πως οι «βυσσινί» θα πρέπει να έχουν την σημερινή (25/10) αναμέτρηση ως οδηγό με φόντο την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για την νίκη: «Όταν κάνουμε την πρώτη νίκη μας στο πρωτάθλημα και μάλιστα εκτός έδρας, σε μια δύσκολη έδρα, μας δίνει αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Θα πρέπει να συγκεντρωθούμε και να αναλύσουμε τόσο τα καλά όσο και τα κακά πράγματα που κάναμε σήμερα».

Για το τι κρατάει από το σημερινό παιχνίδι: «Στα θετικά, κρατάω τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα που δείξαμε. Στα αρνητικά, χάσαμε το μυαλό μας σε κάποια σημεία στο δεύτερο ημίχρονο. Θα πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή την εμφάνιση για το μέλλον».