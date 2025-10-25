Ο Μπενίτεθ ψάχνει δικαίωση κι ο Αλαφούζος αποκατάσταση

Το restart του Αλαφούζου με το restart του Μπενίτεθ κι ένας κόσμος που πρέπει να αντέξει. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Στα χρόνια που πέρασαν ο Παναθηναϊκός έμαθε να ζει στα όρια. Από τη μέρα που βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, μέχρι τη στιγμή που άρχισε δειλά να ξαναβλέπει μπροστά. Όσοι τον αγαπούν, ξέρουν ότι δεν είναι εύκολο να γυρίσεις από το σκοτάδι. Θέλει πίστη, αντοχή, σχέδιο και λίγη τύχη. Και κυρίως, έναν άνθρωπο που να ξέρει από restart.

Αυτόν τον άνθρωπο, ο Γιάννης Αλαφούζος τον βρήκε στο πρόσωπο του Ράφα Μπενίτεθ. Όχι γιατί ο Ισπανός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος τεχνικός που έχει εργαστεί ποτέ στην Ελλάδα, αλλά γιατί είναι ο πιο «δομημένος». Ένας προπονητής που ξέρει να χτίζει, όχι να υπόσχεται. Που δεν λέει «θα πάρω πρωτάθλημα», αλλά «θα παίξουμε ποδόσφαιρο, θα εξελιχθούμε, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος». Και μόνο αυτό, είναι αλλαγή εποχής.

Η πρόσληψή του δεν είναι μια ακόμα μεταγραφή για εντυπώσεις. Είναι κομμάτι μιας συνολικής προσπάθειας αναγέννησης, μιας στρατηγικής που ξεκινά από τον Αλαφούζο και διαπερνά όλο το οικοδόμημα. Νέο γήπεδο, νέα οργάνωση, νέα φιλοσοφία. Μπορεί να μοιάζει με κλισέ, αλλά δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει κεφάλαιο και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, το κάνει με σχέδιο. Ετσι φαίνεται τουλάχιστον...

Ο Μπενίτεθ είναι άνθρωπος του πλάνου, της μεθοδικότητας. Σαν εκείνον τον μαθηματικό που μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα όχι με μαγικά, αλλά με κανόνες. Δουλεύει αθόρυβα, με προσήλωση και με μια εμμονή στη λεπτομέρεια που παραπέμπει σε εργαστήριο. Κι αυτό ακριβώς χρειάζεται ένας οργανισμός που τόσα χρόνια παλεύει ανάμεσα στο χάος και στο όραμα.

Η έλευση του Ισπανού είναι η κορυφή μιας πυραμίδας εκσυγχρονισμού, όπως αφήνεται να εννοηθεί από τον Παναθηναϊκό. Το νέο προπονητικό περιβάλλον, το scouting, η τεχνολογία, η αθλητική ψυχολογία, η επένδυση στους νέους ποδοσφαιριστές δίνουν την ελπίδα ότι ο Αλαφούζος θέλει έναν Παναθηναϊκό του 2030, όχι του 2010.

Ο Μπενίτεθ έχει προπονήσει τη Λίβερπουλ, την Ίντερ, τη Ρεάλ, τη Νάπολι, τη Βαλένθια. Έχει δει το ποδόσφαιρο από όλες τις γωνιές του χάρτη κι αυτό που φέρνει στην Αθήνα είναι εμπειρία, μέθοδος, πειθαρχία, ισορροπία, έμφαση στην τακτική. Δεν θα χαρίσει λεπτό σε κανένα και δεν θα χαϊδέψει αυτιά.

Για τον Αλαφούζο, το στοίχημα είναι μεγαλύτερο από έναν τίτλο. Θέλει να χτίσει έναν οργανισμό που λειτουργεί επαγγελματικά, που σέβεται τον εαυτό του και τον κόσμο του και ίσως να μην είναι τυχαίο ότι το πλάνο του για το νέο γήπεδο και τις εγκαταστάσεις κουμπώνει με το προπονητικό στυλ του Μπενίτεθ. Οργάνωση, συνέπεια και περιβάλλον που εμπνέει τους ποδοσφαιριστές να βελτιώνονται.

Γιατί ο Μπενίτεθ είναι ο προπονητής του «πάμε να το φτιάξουμε σωστά». Αυτό, για μια ομάδα που κουβαλά χρόνια πληγές, είναι πιο σημαντικό κι από πρωτάθλημα. Θυμίζει την εποχή που ο Παναθηναϊκός δεν μετρούσε μόνο τίτλους, αλλά κύρος.

Αυτός ο Παναθηναϊκός, με τον Μπενίτεθ στον πάγκο, θα προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο που να πείθει. Να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Η συνάντηση Αλαφούζου και Μπενίτεθ μοιάζει μοιραία. Ο ένας ψάχνει την ποδοσφαιρική του δικαίωση μέσα από ένα οργανωμένο πρότζεκτ, ο άλλος τη διοικητική του αποκατάσταση μέσα από ένα restart με σοβαρότητα, όπως φαίνεται τουλάχιστον. Δεν είναι τυχαίο ότι η λέξη «αναγέννηση» ακούγεται παντού στο Κορωπί, μόνο που αυτή τη φορά σημαίνει... διαδικασία.

Ο Παναθηναϊκός, φυσικά, δεν θα γίνει ομάδα του Μπενίτεθ σε ένα μήνα. Θα περάσει από τη φάση του σοκ, της προσαρμογής και της σύγκρουσης. Θα δοκιμαστούν χαρακτήρες, ισορροπίες, αντοχές, αλλά για πρώτη φορά ύστερα από καιρό, το ταξίδι έχει προορισμό.

Κι εδώ μπαίνει και ο κόσμος. Αυτή η βαριά, συναισθηματική δύναμη που κουβαλάει ο Παναθηναϊκός από γενιά σε γενιά. Ένας λαός που έχει δει πολλά, έχει πιστέψει, έχει απογοητευτεί, έχει σταθεί, έχει γκρινιάξει, αλλά ποτέ δεν έφυγε στ’ αλήθεια. Οπαδοί που άλλοτε αντιδρούν με πάθος, άλλοτε με πίκρα, άλλοτε δικαιολογημένα κι άλλοτε όχι τόσο, αλλά που μένουν πάντα εκεί. Αυτοί κρατούν ζωντανή τη φλόγα, αυτοί θα τη δουν να ανάβει ξανά. Κι αν κάτι πρέπει να θυμούνται όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή την αναγέννηση, είναι πως χωρίς τον κόσμο, καμία επιστροφή δεν γράφεται μέχρι τέλους.

Κάπως έτσι αρχίζουν οι μεγάλες επιστροφές. Ήσυχα, σταθερά, με ανθρώπους που δεν χρειάζονται χειροκρότημα για να δουλέψουν. Ο Μπενίτεθ δεν θα κάνει τον Παναθηναϊκό… ισπανική σχολή. Θα τον κάνει ομάδα με ταυτότητα και ο Αλαφούζος, μετά από τόσα χρόνια άμυνας, δείχνει ότι είναι έτοιμος για αντεπίθεση.

Στην τελική, το restart δεν είναι ποτέ θέμα τύχης. Είναι θέμα επιλογών. Τούτη, φαίνεται πως είναι η πιο σωστή που έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.

