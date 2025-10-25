Κηφισιά: «Παρακαλούμε τον Λανουά να μην ορίσει ποτέ ξανά τους Κατσικογιάννη και Πουλικίδη σε αγώνα μας»

Έξαλλοι είναι στην Κηφισιά για τις αποφάσεις του Κατσικογιάννη και του Πουλικίδη στο VAR στον αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Στο 98' ο Κατσικογιάννης πήγε στο VAR και έδωσε πέναλτι για χέρι του Μεϊντάνα, αφού πρώτα μπέρδεψε τις εστίες όταν έδειξε την άσπρη βούλα.

Η Κηφισιά εξέδωσε ανακοίνωση και ζητά από τον Στεφάν Λανουά να μην ορίσει ξανά τους Κατσικογιάννη και Πουλικίδη σε παιχνίδια της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Τι άλλο να πούμε; Η δύναμη της τηλεοπτικής εικόνας τα είπε όλα.

Παρακαλούμε θερμά τον κ. Στεφάν Λανουά, που είδε από την τηλεόραση τη σημερινή αναμέτρηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να μην ορίσει ξανά ποτέ στο μέλλον, σε αγώνα της Κηφισιάς το δίδυμο των σημερινών διαιτητών, κ.κ. Αλέξανδρου Κατσικογιάννη και Κωνσταντίνου Πουλικίδη (VAR).

Όπως άλλωστε επιβάλλουν η αλήθεια και η δικαιοσύνη».