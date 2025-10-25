ΑΕΚ: Μέσα ο Γιόβιτς για Ολυμπιακό (vid)

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την σημερινή προπόνηση με την οποία η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με τον Λούκα Γιόβιτς να συμμετέχει κανονικά έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα στο χέρι.

Θυμίζουμε, πως Σέρβος σέντερ-φορ, ειχε αποχωρήσει μετά το ματς με την Αμπερντίν με δεμένο χέρι από τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω ενός χτυπήματος (του είχε τοποθετηθεί πάγος), όμως οπως σας ειχαμε πει εξ αρχής, δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και δεν υπήρχε κάποια ανησυχία για την συμμετοχή του στο προσεχές ντέρμπι στον Πειραιά.

Σημερα λοιπόν, ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση στα Σπάτα, με την οποία η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και έτσι θα βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς.

Δεδομένα εκτός για το αυριανό παιχνίδι ειναι ο Αρολντ Μουκουντί μετά την αποβολή του στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, ενώ συγκριτικά με τον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Αμπερντίν, επανέρχονται στη διάθεση του Νίκολιτς Καλοσκάμης-Ζοάο Μάριο που ως γνωστόν δεν μπορούν να αγωνιστούν στα παιχνίδια του Conference καθώς δεν βρίσκονται στην ευρωπαική λίστα.

Δείτε πλάνα από την σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ: