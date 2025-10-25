Η Νάπολι άφησε πίσω την ήττα από την Τορίνο και με το 3-1 κόντρα στην Ίντερ βρέθηκε και πάλι μόνο στο Νο1 της Serie A.

Από μια ήττα στο πρωτάθλημα και από μια 6άρα στο Champions League ήταν η Νάπολι όταν υποδέχθηκε την Ίντερ, όμως αυτή είναι η σημασία του να έχεις προπονητή. Οι Partenopei επιβλήθηκαν με 3-1 των Nerazzurri στο Diego Maradona και εκμεταλλευόμενοι την γκάφα της Μίλαν με την Πίζα, πέρασαν ξανά στην κορυφή της Serie A, με αγώνα περισσότερο από την Ρόμα.

Δυνατά ξεκίνησαν οι φιλοξενούμενοι, είχαν καλή στιγμή με κεφαλιά του Μπαστόνι στο 9’ και απίστευτο χαμένο τετ-α-τετ με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος μετά το σοβαρό λάθος του Σπινατσόλα, δεν κατάφερε να νικήσει τον Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε στο 33’ έπειτα από μια φάση που δεν βλέπουμε συχνά. Ο Ντι Λορέντζο έπεσε μέσα στην περιοχή από το μαρκάρισμα του Μχιταριάν, ο διαιτητής δεν έδειξε τη βούλα, η Ίντερ έφυγε στην κόντρα και τότε ο ρέφερι γύρισε και χωρίς βοήθεια από το VAR καταλόγισε την εσχάτη των ποινών. Ο Ντε Μπρόινε έκανε το το 1-0 και να συνεχιστεί το… περίεργο της όλης φάσης, ο Βέλγος τραυματίστηκε στην εκτέλεση και αποχώρησε όπως συνέβη και με τον Μχιταριάν, που είχε κάνει το πέναλτι.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, η Ίντερ «άγγιξε» δύο φορές το γκολ όμως η κεφαλιά του Μπαστόνι στο 41’ και εκείνη του Ντούμφρις στο 45+3’ πήγαν στο δοκάρι και το 1-0 παρέμεινε. Μέχρι το 54’ όταν ο ΜακΤόμινεϊ κατάλαβε πρώτος την μπαλιά του Σπινατσόλα και τιμώρησε τον Μπαστόνι, που απλά του άφησε χώρο, με τρομερό βολέ από το ύψος της περιοχής για το 2-0. Δύο λεπτά μετά μείωσε η Ίντερ με πέναλτι του Τσαλχάνογλου έπειτα από χέρι του Μποντζόρνο σε κεφαλιά του Λαουτάρο αλλά στο 67’ ο Ζαμπό Ανγκισά με αριστερό σουτ από «τσίμπημα» του Νέρες διαμόρφωσε το τελικό 3-1.