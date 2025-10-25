ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες κόντρα στον Βόλο - Τι ισχύει με Πέλκα, Κεντζιόρα και Καμαρά

Χωρίς τους Πέλκα, Καμαρά και Κεντζιόρα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο (26/10 19:30).

Ο Αφρικανός μέσος μετά την κάκωση που υπέστη στην ποδοκνημική μένει στα «πιτς», με το διάστημα απουσίας του να εξαρτάται από την αντίδραση του οργανισμού του στη θεραπεία

Όσον αφορά τον Πολωνό στόπερ, ο οποίος αποχώρησε (και) αυτός με χτύπημα από τη Γαλλία, έμεινε εκτός προπόνησης-αποστολής λόγω πρωτοκόλλου, ενώ χωρίς και τον Δημήτρη Πέλκα θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στους Θεσσαλούς, καθώς ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις.

«Εκτός» και ο Δημήτρης Χατσίδης με βαρύ διάστρεμμα, με όλους τους υπόλοιπους παίκτες να βρίσκονται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.