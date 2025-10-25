Παναθηναϊκός: Με Ρενάτο η πρώτη αποστολή του Μπενίτεθ - Θλάση ο Μπακασέτας

Ο Ρενάτο Σάντσες συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Asteras AKTOR, ενώ θλάση έχει υποστεί τελικά ο Τάσος Μπακασέτας.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν σήμερα την προετοιμασία τους για το αυριανό παιχνίδι με τον Asteras AKTOR, στο οποίο θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο της ομάδας ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός έδωσε έμφαση στην τακτική και τις στατικές φάσεις, ενώ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Ρενάτο Σάντσες, που είναι απόλυτα έτοιμος να αγωνιστεί.

Από εκεί και πέρα, ο Πελίστρι έκανε ατομικό και οι Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος θεραπεία. Όσον αφορά τον αρχηγό της ομάδας, η μαγνητική που έκανε έδειξε θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο κι έτσι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 15 ημέρες.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ και το επιτελείο του επικεντρώθηκαν στην τακτική και στις στατικές φάσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Μπακασέτας (θλάση πρώτου βαθμού στο δικέφαλο έδειξε η μαγνητική, οπότε αναμένεται να απουσιάσει 15 ημέρες), Ντέσερς, Μπόκος.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε τη λίστα με τα ονόματα της αποστολής του αγώνα με τον Αστέρα. Σε αυτή βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος».