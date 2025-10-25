Η Κηφισιά έπαιξε με 10 για 40 λεπτά, ο γκολκίπερ Ραμίρεζ έπιασε ένα περίεργο πέναλτι που υπέδειξαν Κατσικογιάννης-Πουλικίδης και ο Παναιτωλικός έχασε την ευκαιρία για τρίποντο (1-1). Απίθανη στιγμή με τον Κατσικογιάννη να δίνει αρχικά το πέναλτι υπέρ της… Κηφισιάς για «χέρι» στη δική της περιοχή!

Φινάλε... ακατάλληλο για καρδιακούς στη Νεάπολη! Ο VAR Πουλικίδης κάλεσε τον διαιτητή Κατσικογιάννη να δώσει πέναλτι υπέρ του Παναιτωλικού για χέρι του Μαϊντάνα στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως ο ρέφερι της αναμέτρησης... μπερδεύτηκε, το έδωσε υπέρ της Κηφισιάς και εν τέλει άλλαξε... πλευρά, με τον Αγκίρε να πηγαίνει στην άσπρη βούλα! Ο Ραμίρες ήταν ψύχραιμος και απέκρουσε το πέναλτι, όμως ο Αμανί παραλίγο να σημειώσει αυτογκόλ στην προσπάθειά του να απομακρύνει στη γραμμή!



Ο VAR Πουλικίδης παρενέβη και στο 51ο λεπτό για πάτημα του Αντόνισε στον αστράγαλο του Εστεμπάν, ενώ ο διαιτητής Κατσικογιάννης είχε δείξει κίτρινη κάρτα. Με on field review πήρε πίσω την κάρτα και έδωσε απευθείας κόκκινη, ενώ συνολικά έδειξε έξι κίτρινες σε παίκτες της Κηφισιάς που εξέφρασαν τη δυσφορία τους σε αρκετές αποφάσεις του.



Το ματς είχε και δυο πανέμορφα γκολ στο πρώτο ημίχρονο που σημάδεψαν το τελικό 1-1. Στο 19' ο Πόμπο προειδοποίησε με σουτ που έδιωξε σε κόρνερ ο Τσάβες. Ο Βιγιαφάνιες ανέλαβε την εκτέλεση, στήνοντας κομπίνα με τον Αντόνισε και ο Ισπανός μέσος έπιασε έναν... κεραυνό στο ημικύκλιο της περιοχής για το 1-0! Στο 37' ήλθε η ισοφάριση με εξίσου εντυπωσιακό τρόπο από τα πόδια του Κοντούρη που έπιασε ένα ασύλληπτο σουτ από πλάγια θέση στα αριστερά, με την μπάλα να... επαναπαύεται στο «Γ» του Ραμίρες!



ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πόμπο (87' Μποτία), Αντόνισε, Τετέι, Παντελίδης (61' Τζίμας), Βιγιαφάνιες (46' Εμπό), Πέρεθ (53' Αμανί), Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί (61' Μαϊντάνα).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (82' Αγκίρε), Κοντούρης (70' Ματσάν), Ενκολολό (82' Λούις), Μίχαλακ, Άλεξιτς.