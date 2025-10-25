Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Με 10 παίκτες η Κηφισιά μετά από χρήση του VAR (vid) 25-10-2025 18:39 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Κηφισιά 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Αντονίσε στο 52' έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα, ο διαιτητής αρχικώς του έδειξε την κίτρινη κάρτα, όμως μετά από χρήση του VAR άλλαξε την απόφαση του και τον έστειλε στα αποδυτήρια με κόκκινη. «Η εικόνα της σορού ήταν σοκαριστική»: Το στοιχείο που αποδεικνύει σύμφωνα με τον γιο του Σήφη Βαλυράκη ότι ο πατέρας του δολοφονήθηκε instanews.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που το 90% κάνει 1 τουλάχιστον λάθος; menshouse.gr Μετά τη συνέντευξη στον Άρη Πορτοσάλτε: Το δεκάλεπτο τετ α τετ του Μητσοτάκη στον ΣΚΑΙ που συζητήθηκε instanews.gr Όταν η μπάλα ζύγιζε 100 κιλά, αναλάμβανε αυτός: Ο μοναδικός Έλληνας τερματοφύλακας που έχει σκοράρει δίνοντας κούπα και «σεντόνι» menshouse.gr Λίστα με ονόματα: Η κίνηση του Μπενίτεθ που εντυπωσίασε τον Γιάννη Αλαφούζο menshouse.gr «Ήταν αδερφή της συντρόφου του»: Νέες αποκαλύψεις στη δίκη του ηθοποιού της «10ης Εντολής» dailymedia.gr «Ώπα, η καρδιά μου η σορόπα»: 9/10 δεν αναγνωρίζουν το πραγματικό ορθογραφικό λάθος σε αυτή την πρόταση! Εσύ; menshouse.gr Η αλλαγή της Λάουρας Νάργες στην πιο ώριμη φάση της ζωής της dailymedia.gr Με 10 παίκτες η Κηφισιά μετά από χρήση του VAR (vid) SHARE