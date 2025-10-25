MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Με 10 παίκτες η Κηφισιά μετά από χρήση του VAR (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Αντονίσε στο 52' έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα, ο διαιτητής αρχικώς του έδειξε την κίτρινη κάρτα, όμως μετά από χρήση του VAR άλλαξε την απόφαση του και τον έστειλε στα αποδυτήρια με κόκκινη.
Με 10 παίκτες η Κηφισιά μετά από χρήση του VAR (vid)