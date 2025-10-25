Ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννινα για διαιτησία: «Αρνούμαστε να χάνουμε από σφυρίγματα, η ανοχή μας τελείωσε!»

Ο ΠΑΣ Γιάννινα εξέδωσε ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την διαιτησία στον αγώνα με τον Αστέρα Aktor Β΄ στην Τρίπολη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣ:

«Από την πρώτη αγωνιστική της φετινής σεζόν, η ομάδα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά διαιτητικών αποφάσεων που, άμεσων ή έμμεσων, πλήττουν την ισονομία και αλλοιώνουν τη φυσική ροή των αγώνων.

Αποφάσεις που δεν μπορούν πλέον να θεωρηθούν απλώς “ανθρώπινα λάθη”, αλλά επαναλαμβανόμενα περιστατικά που επηρεάζουν την ψυχολογία, τη συγκέντρωση και τελικά την αγωνιστική μας παρουσία.



Ανάποδα σφυρίγματα, ανύπαρκτα οφσάιντ, κανονικά γκολ που ακυρώνονται, και κίτρινες κάρτες που προκύπτουν ως φυσική συνέπεια των φαλτσοσφυριγμάτων — όλα συνθέτουν ένα σκηνικό που αποπροσανατολίζει και αδικεί την προσπάθεια της ομάδας.

Και σήμερα, ένα πεντακάθαρο πέναλτι μπροστά στα μάτια όλων, που απλώς… δεν δόθηκε!!!

Κι αυτό το πέναλτι δεν στέρησε απλώς έναν βαθμό· στέρησε το τρίποντο της νίκης, που βάσει εικόνας, προσπάθειας και συνολικής παρουσίας, όλοι είδαν πως θα ήταν το δίκαιο αποτέλεσμα.

Τελικό αποτέλεσμα; Επιστροφή στα Γιάννινα με μηδέν βαθμούς στις αποσκευές μας.

Ως εδώ!!!



Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν ζητά εύνοια – ζητά δικαιοσύνη.

Δεν ψάχνει δικαιολογίες – ζητά σεβασμό.

Αγώνα με τον αγώνα, η ομάδα αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν θα κινδυνεύσει, αλλά θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την καλύτερη δυνατή θέση, με πάθος, ήθος και πίστη στη δουλειά που γίνεται καθημερινά.



Κάνουμε και την αυτοκριτική μας.

Γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι μέσα στο γήπεδο.

Αλλά αυτό θα το κερδίσουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές, όχι έξω από αυτές.



Η αντεπίθεση του ΠΑΣ έχει ξεκινήσει, ακόμη και στις ήττες μας.

Γιατί ο ΠΑΣ δέχεται να χάνει μόνο από ομάδες αγωνιστικά ανώτερες – ποτέ από “σφυρίγματα”.



Σεβόμαστε το ποδόσφαιρο, τους θεσμούς και τους αντιπάλους μας — αρκεί όλα να κρίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Από εδώ και στο εξής, η ανοχή μας τελείωσε.

Θα σεβόμαστε, αλλά θα απαιτούμε και τον ίδιο σεβασμό απέναντί μας.



Η φανέλα του ΠΑΣ είναι βαριά, και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τη λερώσει.



Μόνο ΠΑΣ.

Μόνο καθαρά.

Μόνο μέσα στο γήπεδο».