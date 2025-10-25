MENU
Ανοίγει το σκορ με γκολάρα η Κηφισιά - Απαντάει άμεσα με τον ίδιο τρόπο ο Παναιτωλικός (vids)

Η Κηφισιά άνοιξε το σκορ με τον Πόμπο, όμως οι Αγρινιώτες βρήκαν την απάντηση και έφτασαν στην ισοφάριση.Και τα δύο γκολ που σημειώθηκαν έως τώρα ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο.

 

