Προκριματικά EURO WU19: Πρώτη ήττα για την Εθνική Νεανίδων

Η Εθνική Νεανίδων ηττήθηκε 4-0 από την αντίστοιχη της Αγγλίας στον δεύτερο αγώνα της στον 3ο όμιλο (League A) της πρώτης προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος WU19, σε αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στην Sportland Arena του Ταλίν, μιας και η Εσθονία είναι η διοργανώτρια του τουρνουά.

Ύστερα από μια εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα και τη νίκη απέναντι στην ισχυρή και ποιοτική ομάδα της Αυστρίας (2-0), η Εθνική Νεανίδων προσπάθησε αρκετά να είναι ανταγωνιστική στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα απέναντι στο φαβορί για την πρωτιά του ομίλου, όμως πλήρωσε ένα κακό διάστημα έξι λεπτών (18'-24'), στο οποίο η Αγγλία σκόραρε τρεις φορές και με ένα ακόμη γκολ στο φινάλε του αγώνα κατέκτησε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στα προκριματικά, μετά το 6-0 απέναντι στην Εσθονία.



Τα γκολ για την πρωτοπόρο του ομίλου, Αγγλία, σημείωσαν οι Χίμπερτ-Τζόνσον (18'), αυτογκόλ Πλατανιά (22'), Πάρκινσον (24'), Γουόρεν (85').



Αγγλία (Λόρεν Σμίθ): Μάρσαλ-Μιράντα, Χάργουντ, Πίκοκ, Γουέλσλι-Σμίθ (46' Πίγκραμ), Μάλτμπι, Φόρστερ, Τζόουνς (60' Γουόρεν), Πάρκινσον (68' Κράφτ), Τόμπσον (68' Σάρουι), Ντάνμπαρ, Χίμπερτ-Τζόνσον (79' Χέμπαρντ).



Ελλάδα (Γιώργος Παπακώστας): Πεταλωτή, Ντάτη, Κιουρεξίδου, Θεοδωράκη (46' Μούγιου), Πλατανιά (60' Κατσικά), Κολέμπα, Καλοκαιρινού, Νάνου (88' Πράπα), Αργυρίου (60' Μελισσανίδη), Τζούρτζεβιτς (46' Μοσχονά), Χατζηιωάννου.



* Στον άλλο αγώνα του ομίλου η προσεχής αντίπαλος της Εθνικής (28/10, 19:30) και οικοδέσποινα του τουρνουά, Εσθονία, αντιμετωπίζει την Αυστρία. Υπενθυμίζεται ότι μόνο η ομάδα που θα ολοκληρώσει το τουρνουά στην 4η θέση (όπως στους υπόλοιπους προκριματικούς ομίλους) θα υποβιβαστεί στην League B για την 2η προκριματική φάση του EURO WU19 της σεζόν 2025-2026.