Μπενίτεθ: «Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό, τον πρόεδρο και τους φιλάθλους!» (pic)

Ο Ράφα Μπενίτεθ έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως προπονητής του Παναθηναϊκού, μετά την παρουσίασή του από την ομάδα.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίασή του από το «Τριφύλλι», ο Ισπανός τεχνικός τοποθετήθηκε μέσα από τα social media και εξήγησε πως ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι ενθουσιασμένοι και ανυπόμονοι για το νέο τους ξεκίνημα.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον σύλλογο, τον Γιάννη Αλαφούζο αλλά και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για την «θερμή» υποδοχή του.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Ευχαριστώ πολύ τον Παναθηναϊκό, τον Πρόεδρο, και τους φιλάθλους για το ζεστό καλωσόρισμα στην Αθήνα. Οι συνεργάτες μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την καινούργια αρχή και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε!».