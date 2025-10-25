Καρλ Μάριους Άξουμ στο SDNA: «Έκσταση το πρωτάθλημα με την Μιάλμπι, πάντα ήθελα να προπονώ»

Ο βοηθός προπονητή της Μιάλμπι μίλησε αποκλειστικά στο SDNA και τον Νίκο Ιωάννου για το μεγάλο επίτευγμα της σουηδικής ομάδας να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η Μιάλμπι έγραψε την καλύτερη σελίδα στην ιστορία της και έζησε το απόλυτο παραμύθι αφού έγινε πρωταθλήτρια Σουηδίας.

Με μόλις 1.500 μόνιμους κατοίκους, το «ψαροχώρι» της Σουηδίας έφτασε στο θαύμα να κατακτήσει την κορυφή της σκανδιναβικής χώρας και να βάλει με χρυσά γράμματα το όνομά της στα ποδοσφαιρικά βιβλία.

Πίσω από αυτή την ιστορία, μεταξύ άλλων βρίσκεται και ένας άνθρωπος με διαφορετική ματιά. Ο Καρλ Μάριους Άξουμ, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού στη «οπτική αντίληψη στο ποδόσφαιρο», ερευνητής του “scanning” και πλέον βασικό μέλος του τεχνικού τιμ που έγραψε ιστορία, αφού είναι βοηθός προπονητή.

Ο ίδιος μίλησε αποκλειστικά στο SDNA και τον Νίκο Ιωάννου για τη μετάβαση από την επιστήμη στην προπονητική, τη συνεργασία του με τον Άντερς Τόστερσον και το μυστικό πίσω από την χημεία της Μιάλμπι.

Η συνέντευξη του Καρλ Μάριους Άξουμ

– Προέρχεστε από ακαδημαϊκό υπόβαθρο, με διδακτορικό στη “οπτική αντίληψη” στο ποδόσφαιρο. Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να περάσετε στον κόσμο της επαγγελματικής προπονητικής;

«Πάντα ήθελα να προπονώ. Για μένα, η προπονητική στο ποδόσφαιρο είναι το αμέσως καλύτερο πράγμα μετά από το να παίζεις» .

– Πώς μεταφέρατε την έρευνά σας πάνω στο “scanning, την ικανότητα των παικτών να «διαβάζουν» το γήπεδο πριν δεχτούν την μπάλα, σε πρακτική προπόνηση που συνέβαλε στην επιτυχία της Μιάλμπι;

«Δουλεύω πολύ το scanning στις προπονήσεις. Έχω δημιουργήσει πολλές διαφορετικές ασκήσεις που εστιάζουν άμεσα σε αυτό. Επίσης, δείχνουμε στους παίκτες πολλά βίντεο σχετικά με το scanning».

– Η Μιάλμπι έχει ένα νεανικό ρόστερ και περιορισμένους πόρους. Πώς βοήθησε η προσέγγισή σας στο να αξιοποιήσετε στο έπακρο το δυναμικό της ομάδας;

«Δεν θα έλεγα ότι χρησιμοποιήσαμε μια "επιστημονική" προσέγγιση για να δημιουργήσουμε συνοχή ή να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό μας. Ωστόσο, είχαμε την τύχη να δουλέψουμε σχεδόν με την ίδια ομάδα για περίπου δύο χρόνια τώρα. Αυτή η διάρκεια είναι σπάνια στο σημερινό ποδόσφαιρο»

– Συνεργαζόμενος με τον Άντερς Τόστερσον, πώς έχει διαμορφώσει αυτή η συνεργασία την προσέγγισή σας στην ηγεσία και στη διαχείριση της ομάδας;

«Ο Άντερς είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Είναι ηγέτης. Επιτρέπει στο επιτελείο του να συνεισφέρει με την εξειδίκευσή του. Είναι ανοιχτός σε ιδέες, αλλά πάντα έχει τον τελευταίο λόγο βέβαια»

– Η κατάκτηση του πρωταθλήματος Σουηδίας είναι ένα ιστορικό κατόρθωμα για την πόλη σας. Πώς νιώθετε που είστε μέρος μιας ομάδας που πέτυχε κάτι τόσο σπουδαίο;

«Η αίσθηση αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι με την Γκέτεμποργκ ήταν κάτι το πρωτοφανές, έκσταση. Τώρα πια κυριαρχεί ένα βαθύ συναίσθημα ικανοποίησης και πληρότητας».

– Τι θα συμβουλεύατε προπονητές μικρότερων συλλόγων που θέλουν να καινοτομήσουν και να πετύχουν παρά τους περιορισμένους πόρους;

«Να εμπιστεύονται το αγωνιστικό τους μοντέλο και να δουλεύουν πάνω σε αυτό σε κάθε παιχνίδι. Τα αποτελέσματα δεν θα έρθουν από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά θα έρθουν σταδιακά, αν παραμείνουν πιστοί στις ίδιες αρχές χωρίς να αλλάζουν διαρκώς κατεύθυνση».