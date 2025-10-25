Βόρειος Όμιλος: Στον πόντο από την κορυφή η Αναγέννηση Καρδίτσας

Η Αναγέννηση Καρδίτσας εκμεταλλεύτηκε τη λευκή ισοπαλία του Ηρακλή απέναντι στη Νίκη Βόλου (0-0) και μείωσε στον πόντο από την κορυφή, μετά και τη νίκη της απέναντι στην Καβάλα με 2-3.

Στο πρώτο πιάτο του μενού της 7ης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2 ξεχώριζε η μάχη της κορυφής ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Νίκη Βόλου.

Παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας στο Καυτανζόγλειο, με τους «Κυανόλευκους» να χάνουν μία μεγάλη ευκαιρία για να αυξήσουν τη διαφορά.

Ένα αποτέλεσμα το οποίο το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Αναγέννηση Καρδίτσας, αφού μείωσε στον πόντο από την κορυφή, πιάνοντας παράλληλα τη Νίκη Βόλου στη δεύτερη θέση, κερδίζοντας την Καβάλα στο «Ανθή Καραγιάννη» με 2-3, κάνοντας χαμό στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας.

Θυμίζουμε πως η αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο (25/10) με τις αναμετρήσεις Μακεδονικός - Καμπανιακός και ΠΑΟΚ Β' - Νέστος Χρυσούπολης.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Αστέρας Aktor Β' - ΠΑΣ Γιάννινα 2-1

Ηρακλής - Νίκη Βόλου 0-0

Καβάλα - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (8η):