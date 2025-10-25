Ελληνικός θρίαμβος στο Ρέθυμνο με το «χρυσό» πέναλτι του Χατζή

Από το πόδι του Νίκου Χατζή γράφτηκε ο θρίαμβος της Εθνικής ομάδας Socca / μίνι ποδοσφαίρου στο 2ο SOCCA Aegean Cup, η αυλαία του οποίου έπεσε εν χορδαίς και οργάνοις το βράδυ της Τετάρτης στο στο Ρέθυμνο.

Στον πολύ ανταγωνιστικό και αμφίρροπο τελικό το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έριξε στο κανναβάτσο την Κροατία, επιζώντας της διαδικασίας των πέναλτι με 2-1, ενώ η λήξη της κανονικής διάρκειας βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες 1-1 , με τα γκολ του Στράτου Φούσκα στο 12ο λεπτό και του Ιβάν Χάζιτς στο 19ο.

Ακολούθησε η -ως είθισται- ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι στην οποία η Εθνική έμεινε όρθια χάρη με σκόρερς τον Στράτο Φούσκα στην πρώτη εκτέλεση και τον Νίκο Χατζή στην τρίτη, ενώ μεσολάβησε η άστοχη προσπάθεια του Ραφαήλ Τούσα.

«Τη στιγμή που είδα την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, ένιωσα σαν να φεύγει από πάνω μου ένα βάρος 100 κιλών» τόνισε ο Νίκος Χατζής, ο οποίος αγωνίζεται στη Διάνα Ηλιούπολης.

«Αφιερώνουμε τη νίκη στον υπέροχο κόσμου του Ρεθύμνου που για άλλη μια φορά όχι μόνο μας υποστήριξε με θέρμη, αλλά μας εκτόξευσε. Κατακτήσαμε τον τίτλο, δικαιώσαμε τους φιλάθλους και συνεχίζουμε» επισήμανε ο Στράτος Φούσκας.

Ο Γιώργος Μπαστάκης υπογράμμισε την αξία της διαδικασίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το χρυσό μετάλλιο, που το αξίζαμε. Οι τίτλοι και οι επιτυχίες τονώνουν την αυτοπεποίθηση της ομάδας, την ισχυροποιούν και συνάμα φέρνουν τον κόσμο στα γήπεδα. Έπειτα από έξι διοργανώσεις, από το 2013 και πέρα, το ρεθεμνιώτικο κοινό γνωρίζει καλά το μίνι ποδόσφαιρο και στόχος μας είναι να το συστήσουμε και να το καταστήσουμε δημοφιλές σε όλη την Ελλάδα» σχολίασε ο προπονητής της Εθνικής με το βλέμμα στο Καμκούν του Μεξικού όπου θα διεξαχθεί το TUI SOCCA World Championship, από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου του 2025.

Ο τελικός διεξήχθη μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό με κατάμεστες εξέδρες με την αύρα που επέφερε η παρουσία του «ήρωα» της Εθνικής στο Euro 2004 και πρεσβευτή του TUI SOCCA Champions League και του SOCCA Aegean Cup, Άγγελου Χαριστέα, ο οποίος απένειμε, εν μλέσω παλλαικής αποθέωσης, το τρόπαιο στην Εθνική, μαζί με τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Χ. Μαρινάκη.

Ο τίτλος του MVP του SOCCA Aegean Cup απονεμήθηκε στον αρχηγό της ελληνικής ομάδας, Στράτος Φούσκας, ενώ κορυφαίος τερματοφύλακας αναδείχθηκε ο Κροάτης Τέο Κίλιανσιτς.

To TUI SOCCA Champions League και το SOCCA Aegean Cup διεξήχθησαν με την ευθύνη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μίνι Ποδοσφαίρου (International SOCCA Federation) και με την αιγίδα και την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, του Δήμου Ρεθύμνης, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και της ΕΠΣ Σάλας, μέλους της ΕΠΟ.