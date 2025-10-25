Άρης: Αποστολή με Ράτσιτς, Μάικιτς και Μεντίλ

Με νέα πρόσωπα η αποστολή του Άρη ενόψει Λεβαδειακού

Αναλυτικά η ενημέρωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

"Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό (26/10), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» (17:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Majkic, Διούδης, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Mendyl, Pedro Alvaro, Sundberg, Rose, Racic, Jensen, Monchu Rodriguez, Mamadou Gning, Misehouy, Sisto, Morutan, Loren Moron, Alfarela, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Χαρούπας.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Fabiano Leismann, Martin Frydek, Dudu Rodrigues, Tino Kadewere, Μιχάλης Παναγίδης (τραυματίες) Carles Perez (προέρχεται από τραυματισμό), Μιχάλης Βοριαζίδης, Εμιλιάνο Καράι και Σαραφιανός Παπασαραφιανός."