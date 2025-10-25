Εμφατικό «διπλό» στο Άργος η Athens Kallithea, «σεφτέ» για τα Χανιά στην Ηλιούπολη!

Athens Kallithea και Χανιά πανηγύρισαν σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Παναργειακό και Ηλιούπολη αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Νοτίου ομίλου της Super League 2.

Η Athens Kallithea έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης (0-4) από το Άργος κόντρα στον τοπικό Παναργειακό, ανεβαίνοντας στους 12 βαθμούς και στην τέταρτη θέση του Νότιου ομίλου της Super League 2. Το 0-1 για την ομάδα των νοτίων προαστίων πέτυχε στο 11ο λεπτό ο Γκλοφίνος με ωραίο σουτ, ενώ ο Παναργειακός αγωνίστηκε με δέκα παίκτες σχεδόν όλο το δεύτερο ημίχρονο, λόγω της αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Φοκάμ.

Οι Αθηναίοι είχαν την υπεροχή και τελικά πέτυχαν και δεύτερο τέρμα στο 69' με τον Γκαντίγιο, ενώ τέσσερα λεπτά μετά ο Μαυριάς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3. Η Athens Kallithea πετούσε... φωτιές στην επίθεση και σε συνδυασμό με το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε βρήκε και τέταρτο τέρμα στο 75΄με τον Πασαλίδη για το τελικό 0-4. Στην προτελευταία θέση της κατάταξης του Νοτίου ομίλου με τρεις βαθμούς ο Παναργειακός που έχει δύσκολο έργο φέτος στην Super League 2.

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Λαζαρίδης (65′ Νικολετόπουλος), Γιαλαμίδης, Καρυπίδης, Ντάμακ, Χρήστου, Τσάνι (55′ Κότζα), Φοκάμ, Ντιαλό (55′ Παππά), Χατζηδημητρίου.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Κρέσπι, Πασαλίδης, Ματίγια, Μαυριάς, Μεταξάς, Φροσύνης, Γκολφίνος, Σαρδέλης (51′ Γκαντίγιο), Βασιλόγιαννης, Γκέζος, Ντεντάκης.

Τα Χανιά πανηγύρισαν την πρώτη τους εφετινή νίκη (0-2) στο πρωτάθλημα της Super League 2 και στον Νότιο όμιλο, πανηγυρίζοντας σπουδαίο διπλό στην έδρα της Ηλιούπολης. Η... καλή ημέρα φάνηκε από νωρίς, καθώς μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Λάμτσε άνοιξε το σκορ για τους Κρητικούς με ωραία κεφαλιά. Μισή ώρα αργότερα ο Άοσμαν με εξαιρετικό τελείωμα κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του και να δώσει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς της νίκης. Στους έξι βαθμούς πλέον τα Χανιά και στην 8η θέση της βαθμολογίας, στην τελευταία με μόλις έναν πόντο η Ηλιούπολη.

Ηλιούπολη (Χαραλαμπίδης): Χριστοδούλης, Χούγκενχουτ, Μπουγαΐδης, Θωμαΐδης, Κρέτσι, Μαϊδανός, Νεοφυτίδης (46′ Σαμ), Λεσάι (56′ Χριστόπουλος), Μίγια (74′ Μοχάμεντ), Κεραμίδας (46′ Σουντουρά), Τσουμάνης (56′ Ζαφειράκης).

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Άοσμαν (79′ Κουντρουμπής), Ιωαννίδης (86′ Ντιανεσί), Σερβιλάκης, Λάμτσε, Ισάλα, Τζανακάκης, Ορτιγκόθα (61′ Χαμέντ), Ράδος (61′ Σπιριντόνοβιτς), Κωστανάσιος (79′ Κουτεντάκης).