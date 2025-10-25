Γεωργιάδης: «Σταθήκαμε εξαιρετικά στην άμυνα»

Ο Κώστας Γεωργιάδης μίλησε για το αποτέλεσμα της Νίκης Βόλου στο Καυτανζόγλειο

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής των φιλοξενούμενων:

"Εξ' αρχής το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο για εμάς. Έτσι και αλλιώς είναι δύσκολο όταν παίζεις σε μια τόσο δύσκολη έδρα, απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο αντίπαλο όπως ο Ηρακλής. Είχαμε να διαχειριστούμε και την αποβολή από το πρώτο ημίχρονο, πράγμα που μας δημιούργησε προβλήματα.

Τα παιδιά έτρεξαν πάρα πολύ, είχαμε αλληλοκαλύψεις και αμυντικά σταθήκαμε εξαιρετικά. Είχαμε και τις ευκαιρίες μας να πετύχουμε ένα τέρμα. Και ο Ηρακλής είχε φυσικά. Εμείς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο επόμενο παιχνίδι και για να κάνουμε την σημερινή ισοπαλία να αξίζει, πρέπει να πάρουμε την νίκη με τον Νέστο."