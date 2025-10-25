Το προπονητικό μέγεθος του Μπενίτεθ δεν του δημιουργεί ανάγκη να είναι φαφλατάς

Ούτε μεγάλα λόγια, ούτε αναλύσεις υψηλού επιπέδου, ούτε προσπάθεια να γίνει αρεστός σε κανέναν, γιατί έχει την προσωπικότητα που δε ζητά την ανάδειξη στον Παναθηναϊκό, αλλά την ανάδειξη του Παναθηναϊκού.

Διδακτορικό στις παρουσιάσεις / δηλώσεις προπονητών έχουν οι Παναθηναϊκοί. Αν κάτι έχουν χορτάσει τα τελευταία αρκετά χρόνια, είναι αυτό ακριβώς: Τα νέα ξεκινήματα, με ορμή, ελπίδα, σιγουριά και λόγια που θα φέρουν τίτλους, θα κρύβει η ομάδα την μπάλα στο χορτάρι. Στην πράξη αναστατώνονταν τα πάντα και πετύχαιναν μια τρύπα στο νερό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να μπει στο… τσουβάλι. Γιατί δεν είναι σαν τους άλλους. Δεν χρειάζεται επεξήγηση το γιατί, ούτε πρόκειται για υποκειμενική άποψη. Αντικειμενικά ο άνθρωπος ως τεχνικός, οι ομάδες που έχει δουλέψει και αυτά που έχει πετύχει, ξεπερνούν το μέγεθος του ελληνικού πρωταθλήματος και μάλιστα κατά πολύ.

Αυτό εμπεριείχε ένα φόβο. Να μας αντιμετωπίσει σαν… ιθαγενείς. Να πετάξει το καθρεφτάκι περιμένοντας να εντυπωσιαστούμε. Απλά για να επιβληθεί με τον συγκεκριμένο τρόπο, δείχνοντας δηλαδή πως είναι κάτι μεγαλύτερο απ’ αυτό στο οποίο θα εργαστεί. Δεν το έκανε και για τη δική μας λογική αυτό ήταν και το σπουδαιότερο αναφορικά με την παρουσίασή του.

Μίλησε απλά, χωρίς… φαμφάρες. Γιατί δεν τις έχει ανάγκη. Η προσωπικότητα και το ποιος είναι ο καθένας, δεν επιβάλλεται με τα λόγια. Δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο το «ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Εκείνοι που πραγματικά το αξίζουν, τους γνωρίζουν οι πάντες. Ο Μπενίτεθ είναι σε αυτή την κατηγορία προφανώς.

Είναι ξεκάθαρο πως διαθέτει την προσωπικότητα για να αναδείξει ο ίδιος τον Παναθηναϊκό κι όχι να αναδειχθεί αυτός από τον Παναθηναϊκό. Έχει τη σημασία της αυτή η διαφορά, επειδή βοηθά στη διαχείριση της πίεσης που οι Πράσινοι την έχουν σε τεράστιο βαθμό. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως ενώ έχει εργαστεί ο Ισπανός σε δυσθεώρητα μεγέθη όπως η Ρεάλ και η Λίβερπουλ, εδώ θα βρει την ίδια πίεση. Αυτό τα λέει όλα.

Από εκεί και πέρα, όπως κάθε επαγγελματίας θα κριθεί από τις πράξεις κι όχι τα λόγια του. Όσο μεγάλος και τρανός κι αν είναι κάποιος, οφείλει να το αποδεικνύει. Το παρελθόν δεν εξασφαλίζει το παρόν και το μέλλον. Πρέπει να δουλευτεί για να έρθει η επιτυχία. Όχι αποκλειστικά απ’ τον Μπενίτεθ προφανώς, αλλά κυρίως απ’ αυτόν. Διότι το όνομα, φέρνει και τις απαιτήσεις. Τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ισπανού τεχνικού.

Κρατάμε τη λέξη ισορροπία που χρησιμοποίησε– είναι η φιλοσοφία του άλλωστε – τη διάθεσή του να παίζει ποδόσφαιρο νίκης κι όχι επιθετικό ή αμυντικό. Όπως και την επιμονή του στο ντόπιο στοιχείο, εξηγώντας πως αυτό είναι που φέρνει έξτρα πάθος, αντίληψη και ευθύνη απέναντι στην ομάδα.

Τα μεταγραφικά, το μπάτζετ, το ρόστερ και κατά πόσο πιστεύει το σύνολο των παικτών, θα φανεί στην πορεία. Είναι άλλωστε αφελές ένας άνθρωπος με μία προπόνηση να έχει διαμορφώσει άποψη για το τι χρειάζεται, που το χρειάζεται και που θα στηριχθεί άμεσα.

Ο Μπενίτεθ έχει τεράστια ευθύνη, όμως και τις «πλάτες» να τη σηκώσει και να ανταποκριθεί. Το αν θα το κάνει, το γνωρίζουν μόνο όσοι διαθέτουν κληρονομικό χάρισμα. Προφανώς πρέπει να έχει και τη στήριξη που αξίζει και τη συσπείρωση γύρω απ’ την ομάδα που χρειάζεται.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου. Επειδή είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί κανείς, είτε τον πιστεύει, είτε τον αμφισβητεί κάποιος, έχει σημασία να ακούγεται κάτι από τα πιο επίσημα χείλη της ΠΑΕ. Αυτά του ιδιοκτήτη. Η ατάκα του για αναβάθμιση σε κάθε επίπεδο, δείχνει την απόφαση και τη διάθεση. Πήρε μια δέσμευση δημόσια όμως κι έχει αξία αυτό. Όποια κι αν είναι η κατάληξη. Άλλο να το διαβάζει ο κόσμος σε ρεπορτάζ, άλλο να το διαρρέουν κι άλλο να το λέει ο ιδιοκτήτης.

Στην πράξη όμως, κρίνονται όλα και όλοι. Ο Παναθηναϊκός έχει τεράστια «δίψα» και απίστευτη απογοήτευση μαζεμένη. Τώρα βλέπουμε την αρνητική πλευρά, αλλά μόλις φανεί το θετικό θα γίνει ξεκάθαρη και η διάθεση του κόσμου να στηρίξει και να ωθήσει αυτή την ομάδα που τόσο τον έχει πικράνει.

Υ.Γ. Η συζήτηση για τις μεταγραφές είναι η μεγαλύτερη απόδειξη των όσων έγιναν λάθος ή καθόλου το περασμένο καλοκαίρι.