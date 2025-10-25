MENU
Οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων για προκριματικά EURO U17

Γνωστοί έγιναν οι ποδοσφαιριστές που κάλεσε ο προπονητής της Εθνικής Παίδων, Βασίλης Παπαδάκης, για τη συμμετοχή της Ομάδας στην πρώτη προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας (14ος όμιλος), η οποία θα διεξαχθεί στην Τιφλίδα στο διάστημα 24-30/10/2025.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων:

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Τ ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Τ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΠΑΟΚ
Τ ΣΙΔΗΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 FC AUGSBURG
Α ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009 ΠΑΟΚ
Α ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 VFB STUTTGART
Α ΚΙΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2009 BORUSSIA DORTMUND
Α ΛΑΒΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Α ΣΙΩΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Α ΤΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΠΑΟΚ
Α ΧΑΛΔΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΠΑΟΚ
Μ ΓΚΕΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 ΠΑΟΚ
Μ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 2009 BORUSSIA DORTMUND
Μ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Μ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 BAYER 04 LEVERKUSEN
Μ ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ 2009 ΑΡΗΣ
Μ ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ε ΚΟΝΤΡΑΣΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 2009 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ε ΜΑΤΕΡΑ ΜΑΡΙΟ 2009 ΠΑΟΚ
Ε ΝΕΜΠΗΣ ΙΑΣΩΝ 2009 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ε ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009 ΠΑΟΚ
Ε ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2009 TORINO FC
