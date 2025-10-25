Οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων για προκριματικά EURO U17

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Παίδων:
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
|ΣΥΛΛΟΓΟΣ
|Τ
|ΓΕΙΤΟΝΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|2009
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Τ
|ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2009
|ΠΑΟΚ
|Τ
|ΣΙΔΗΡΕΛΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2009
|FC AUGSBURG
|Α
|ΚΑΛΠΑΚΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|2009
|ΠΑΟΚ
|Α
|ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2009
|VFB STUTTGART
|Α
|ΚΙΤΟΣ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|2009
|BORUSSIA DORTMUND
|Α
|ΛΑΒΔΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|2009
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Α
|ΣΙΩΖΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|2009
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Α
|ΤΣΙΑΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2009
|ΠΑΟΚ
|Α
|ΧΑΛΔΕΖΟΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2009
|ΠΑΟΚ
|Μ
|ΓΚΕΡΣΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|2009
|ΠΑΟΚ
|Μ
|ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
|2009
|BORUSSIA DORTMUND
|Μ
|ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|2009
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|Μ
|ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2009
|BAYER 04 LEVERKUSEN
|Μ
|ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
|ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
|2009
|ΑΡΗΣ
|Μ
|ΠΕΤΟΥΣΗΣ
|ΖΑΧΑΡΙΑΣ
|2009
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Ε
|ΚΟΝΤΡΑΣΙ
|ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ
|2009
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|Ε
|ΜΑΤΕΡΑ
|ΜΑΡΙΟ
|2009
|ΠΑΟΚ
|Ε
|ΝΕΜΠΗΣ
|ΙΑΣΩΝ
|2009
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|Ε
|ΣΟΥΒΛΑΤΖΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|2009
|ΠΑΟΚ
|Ε
|ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|2009
|TORINO FC