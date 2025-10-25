ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Μύθου - Απιατσιόνακ κόντρα στον Νέστο στο «ντεμπούτο» του Πονζ

Επιχείρηση ανασύνταξη για τους Θεσσαλονικείς, με την αλλαγή στην άκρη του πάγκου να κρίνεται απαραίτητη μετά τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα.
Στο «ντεμπούτο» του Ντάνι Πονζ ο ΠΑΟΚ Β ελπίζει στο τρίποντο, το πρώτο του εντός έδρας, για να πάρει μία απαραίτητη βαθμολογική «ανάσα».
Γνωστή έγινε η αποστολή ενόψει του αυριανού αγώνα (25/10 15:00), με τους Ανέστη Μύθου και Πάβελ Απιατσιόνακ να βρίσκονται «εκτός».
Αναλυτικά η 21μελής αποστολή του ΠΑΟΚ Β:
«Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Μπελερής, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς, Μπαταούλας , Λούκας, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Καλαϊτσίδης, Κουλούρης, Αδάμ, Τσιφούτης, Μπάλντε, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.»