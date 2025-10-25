ΠΑΟΚ Β: Χωρίς Μύθου - Απιατσιόνακ κόντρα στον Νέστο στο «ντεμπούτο» του Πονζ

Τον Νέστο Χρυσούπολης υποδέχεται ο ΠΑΟΚ Β (26/10 15:00) στο «ντεμπούτο» του Ντάνι Πονζ στον πάγκο του Δικεφάλου - Χωρίς Μύθου και Απιατσιόνακ η αποστολή

Επιχείρηση ανασύνταξη για τους Θεσσαλονικείς, με την αλλαγή στην άκρη του πάγκου να κρίνεται απαραίτητη μετά τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα.

Στο «ντεμπούτο» του Ντάνι Πονζ ο ΠΑΟΚ Β ελπίζει στο τρίποντο, το πρώτο του εντός έδρας, για να πάρει μία απαραίτητη βαθμολογική «ανάσα».

Γνωστή έγινε η αποστολή ενόψει του αυριανού αγώνα (25/10 15:00), με τους Ανέστη Μύθου και Πάβελ Απιατσιόνακ να βρίσκονται «εκτός».

Αναλυτικά η 21μελής αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

«Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Μπελερής, Πασαχίδης, Κοσίδης, Κωττάς, Μπαταούλας , Λούκας, Πολυκράτης, Τσοπούρογλου , Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Καλαϊτσίδης, Κουλούρης, Αδάμ, Τσιφούτης, Μπάλντε, Κανίς, Μούστμα, Γκιτέρσος.»