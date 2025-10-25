Χωρίς νικητή η «μάχη» Ελλάς Σύρου και Αιγάλεω

Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ματς μεταξύ της Ελλάς Σύρου και του Αιγάλεω (0-0), το πρώτο της 7ης αγωνιστικής για τον Β' όμιλο στη Super League 2.
Συνοπτικά τ' αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του Β' ομίλου της Super League 2:
Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω 0-0 Ηλιούπολη-Χανιά 25/10 Παναργειακός-Athens Kallithea 25/10 Μαρκό-Ολυμπιακός Β 26/10 Πανιώνιος-Καλαμάτα 26/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
1. Καλαμάτα ΠΣ 16
2. Πανιώνιος 14
3. Ολυμπιακός Β΄ 13
4. Athens Kallithea 9
5. ΓΣ Μαρκό 9
6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.
7. Αιγάλεω 6 -7αγ.
8. Χανιά 3
9. Παναργειακός 3
10. Ηλιούπολη 1