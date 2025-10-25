Χωρίς νικητή η «μάχη» Ελλάς Σύρου και Αιγάλεω

Δεν έβγαλε νικητή (0-0) η «μάχη» στην Σύρου ανάμεσα στην τοπική Ελλάς και στο Αιγάλεω για την 7η αγωνιστική του Β' ομίλου της Super League 2.

Συνοπτικά τ' αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής του Β' ομίλου της Super League 2:

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω 0-0 Ηλιούπολη-Χανιά 25/10 Παναργειακός-Athens Kallithea 25/10 Μαρκό-Ολυμπιακός Β 26/10 Πανιώνιος-Καλαμάτα 26/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

1. Καλαμάτα ΠΣ 16

2. Πανιώνιος 14

3. Ολυμπιακός Β΄ 13

4. Athens Kallithea 9

5. ΓΣ Μαρκό 9

6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.

7. Αιγάλεω 6 -7αγ.

8. Χανιά 3

9. Παναργειακός 3

10. Ηλιούπολη 1