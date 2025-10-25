Παναθηναϊκός: Ανοίγει τα χαρτιά του ο Αλαφούζος και μιλάει για όλα!

Ο Γιάννης Αλαφούζος δήλωσε πως "θα πούμε περισσότερα σε 1-2 εβδομάδες" και αναμένεται να δώσει απαντήσεις για όλα τα καυτά θέματα του Παναθηναϊκού.

Μετά από χρόνια σιωπής, ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού βρέθηκε μπροστά στους εκπροσώπους του Τύπου και προλόγισε την παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ, που από χθες (24/10) ανέλαβε με κάθε επισημότητα τα κλειδιά του Παναθηναϊκού.

Τα όσα είπε ο μεγαλομέτοχος της "πράσινης" ΠΑΕ ωστόσο ήταν μόνο το... πρόγευμα, καθώς ο ίδιος άφησε ευθέως να εννοηθεί πως θα μιλήσει εκ νέου τις επόμενες μέρες για τα ζητήματα του Παναθηναϊκού.

«Ξέρω ότι θέλετε να πούμε πολλά για το παρελθόν και το παρόν και θα πούμε πολλά περισσότερα σε 1-2 εβδομάδες», ανέφερε σε μία αποστροφή της τοποθέτησής του ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού.

Τι σημαίνει αυτό; Πως ο Γιάννης Αλαφούζος θα δώσει νέα συνέντευξη Τύπου κι εκεί θα αναφερθεί για όλα! Κάτι βεβαίως απολύτως απαραίτητο έπειτα από τόσα χρόνια που δεν έχει μιλήσει στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα πρόκειται να αναφερθεί -μεταξύ άλλων- στο γηπεδικό θέμα και τις εξελίξεις με τον Βοτανικό. Την επόμενη ημέρα του Παναθηναϊκού, το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου κι άλλα ζητήματα που αφορούν το κλαμπ.

Η συνέντευξη Τύπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ή στις αρχές τις μεθεπόμενης και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον...