Με Τσικίνιο και Ροντινέι κόντρα στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός! (pic)

Τσικίνο και Ροντινέι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισαν και συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στην ΑΕΚ στο Φάληρο (26/10, 21:00).

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την «Ένωση» στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League (26/10, 21:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετράει δύο επιστροφές και δύο τραυματίες, αντίστοιχα.

Ο Βάσκος τεχνικός είδε τους Τσικίνιο και Ροντινέι να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα και να μπαίνουν στην αποστολή ενόψει ΑΕΚ, ενώ Ζέλσον και Ορτέγκα αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις και τέθηκαν νοκ-αουτ.

Αναλυτικά στην αποστολή βρίσκονται είναι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μάντσα, Ρέτσος, Ροντινέι, Κοστίνια, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Έσε, Μουζακίτης, Καμπελά, Γιαζίτσι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.