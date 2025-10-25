Επιβεβαίωση SDNA από το ESPN: «Πρόταση αλλαγής του πρωτοκόλλου του VAR για τη 2η κίτρινη»

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του SDNA.gr από το ESPN - Η κρίσιμη συνάντηση και τα πλάνα της IFAB

Ρεπορτάζ του ESPN έρχεται να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που σας μετέφερε πριν από λίγα 24ωρα το SDNA.gr, αναφορικά με την αλλαγή πρωτοκόλου του VAR για τις δεύτερες κίτρινες - κόκκινες κάρτες.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, την ερχόμενη Τρίτη θα λάβει χώρα συνάντηση μεταξύ των αρμοδίων οργάνων, μετά και τα όσα συνέβησαν στην πρόσφατη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την άδικη αποβολή του ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών με δεύτερη κίτρινη, με το IFAB (International Football Association Board), το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο αρμόδιο για τους «Κανόνες του Παιχνιδιού», να εξετάζει σοβαρά την αλλαγή του πρωτοκόλλου γι αυτές τις περιπτώσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε πως για την συγκεκριμένη συνθήκη, αναφορικά με τις δεύτερες κίτρινες κάρτες και την παρέμβαση του VAR υπήρξαν από την αρχή ανησυχίες, όμως το θέμα έμεινε μετέωρο ως και σήμερα, καθώς υπήρχαν ενδοιασμοί, σχετικά με το πόσο θα άλλαζε την συμπεριφορά των διαιτητών και τον τρόπο που έπαιρναν τις αποφάσεις για τις κίτρινες κάρτες το πρωτόκολο.