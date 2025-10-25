Αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό ο Κόντης: «Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη, εύχομαι μεγάλες επιτυχίες» (pic)

Ο Χρήστος Κόντης αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό, στέλνοντας ευχές για μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου στο μέλλον.

Ο Έλληνας τεχνικός διαδέχθηκε τον Ρουί Βιτόρια στον «πράσινο» πάγκο, όμως πλέον αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο, αφού τον ρόλο του προπονητή ανέλαβε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Χρήστος Κόντης λοιπόν αποχαιρέτησε το «Τριφύλλι» μέσα από τα social media, στέλνοντας ευχές για το μέλλον και ευχαριστώντας όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Η πορεία μου με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είμαι ευγνώμων στους παίκτες, το προσωπικό και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου για την εμπιστοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία τους.

Εύχομαι στον Παναθηναϊκό συνεχή επιτυχία και μεγάλες επιτυχίες στο μέλλον.

Τώρα προσβλέπω σε νέες ευκαιρίες και προκλήσεις με την ίδια όρεξη, πάθος και αφοσίωση στη δουλειά μου».