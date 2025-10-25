Μπενίτεθ για την πίεση στον Παναθηναϊκό: «Να λάβουν οι παίκτες το μήνυμα και να τα δώσουν όλα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ τοποθετήθηκε για την πίεση για επιτυχίες που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, κατά την παρουσίαση του

Αναλυτικά ανέφερε:

«Η Βαλένθια είχε 31 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ 21 χρόνια, εδώ είναι λιγότερα. Μπορούμε να το διευθετήσουμε. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη στιγμή... Τα πράγματα με τον τρόπο που εμείς τα κάναμε.

Όλες οι ομάδες θέλουν χρόνο. Χρειάζεται αυτοπεποίθηση, το κάναμε και αποκτήσαμε εμπειρία. Ερχόμενος από την Ιταλία και την Ισπανία, μπορώ να σας πω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι είστε όμοιοι με τους συναδέλφους σας εκεί.

Οι παίκτες λαμβάνουν το μήνυμα, αλλά θα τους προστατέψω. Ξέρω πώς να τους χειρίζομαι. Το βασικό είναι να λάβουν οι παίκτες το μήνυμα και να δώσουν τα πάντα. Εγώ, με τη σκληρή δουλειά, να μεταλαμπαδεύσω την εμπειρία μου. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και οι παίκτες να βελτιωθούν για τον σύλλογο και την ομάδα.»