Μπενίτεθ: «Μου αρέσει που είναι απαιτητικός ο κόσμος - Με αυτοπεποίθηση θα επιστρέψουμε εκεί που αξίζουμε»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη μακρά απουσία του Παναθηναϊκού από τους τίτλους και την παρουσία του κόσμου, τονίζοντας την ανάγκη να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του σε ερώτηση για τη δυσαρέσκεια του κόσμου λόγω των 15 ετών χωρίς πρωτάθλημα:

«Να ξέρετε πως μέσα στο σταφ έχω κάποιον που λέγεται Ιησούς. Είμαι εδώ επειδή η ομάδα προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα. Είμαι εδώ για να σιγουρέψουμε πως πάμε σε μία άλλη πορεία. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν νίκες, ήττες, αλλά το βασικό είναι να κάνεις το σωστό και με τη βοήθεια των φιλάθλων. Να είναι δεμένοι, απαιτητικοί, αλλά πάντα δίπλα μας. Όταν εκνευρίζεσαι με τον σύλλογο είναι όταν έχεις το πάθος για το κάτι παραπάνω. Μου αρέσει ότι οι φίλαθλοι ζητάνε το καλύτερο. Αν η ομάδα τα πάει καλά, έχει αυτοπεποίθηση, όλα θα πάνε καλά. Δεν μπορώ να το κάνω μόνος μου. Χρειάζεται βοήθεια από όλους. Αν μου την πείτε μετά από έναν αγώνα που δεν πήγε καλά, θα έχετε δίκιο. Το βασικό όμως είναι ο σύλλογος να πηγαίνει μπροστά. Για μεγάλο διάστημα ο σύλλογος δεν κέρδιζε τίτλους, αλλά αν πάμε με αυτοπεποίθηση, θα επιστρέψουμε εκεί που αξίζουμε».