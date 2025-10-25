Μπενίτεθ για το μπάτζετ: «Τα χρήματα είναι σημαντικά - Θα είναι φανταστικό να φέρουμε Έλληνες παίκτες»

O Ράφα Μπενίτεθ απάντησε σε ερώτηση του SDNA για το γεγονός ότι τα κατάφερε στο παρελθόν και σε ομάδες που δεν είχαν το μεγαλύτερο μπάτζετ, τονίζοντας τη σημασία της βελτίωσης του υπάρχοντος υλικού, αλλά και της ανάδειξης παικτών από την ακαδημία.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Εκπλήσσομαι με την ερώτηση σας γιατί είναι πολύ καλή ερώτηση. Τα καταφέραμε με χαμηλό μπάτζετ. Το βασικό είναι να βελτιώσεις παίκτες, να φέρεις παίκτες από τις ακαδημίες αλλά αν ο πρόεδρος θέλει να βάλει λεφτά, με χαρά (γέλια). Αλλά τώρα αυτό που θέλουμε είναι να βελτιώσουμε τους παίκτες που είναι τώρα. Πρέπει να το μεγιστοποιήσουμε. Υπήρξα προπονητής και μετά μάνατζερ. Πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί.

Πρέπει να χτίζουμε το μέλλον και όχι μόνο το παρόν. Θα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Το βασικό είναι να βλέπω μπροστά μου τι έχω. Πάντα κοιτάω το επόμενο ματς. Βελτιώνοντας κάθε φορά αυτά που έχουμε και την ακαδημία φυσικά. Πρέπει να είμαστε όλοι στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είναι μόνο ο τεχνικός διευθυντής. Πρέπει όλοι μαζί να δουλεύουμε για το καλό του ποδοσφαίρου.

Να μην απολαμβάνουμε απλώς το ποδόσφαιρο. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και το καλύτερο για το μέλλον είναι να βρεις τα κατάλληλα εργαλεία. Αν υπάρχουν λεφτά, τόσο το καλύτερο αλλά αν δεν έχεις, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Μπορούμε να φέρουμε παίκτες, δεν μπορώ να σας πω να φέρω κάποιον συγκεκριμένο.

Πιστεύω ότι έχουμε καλούς παίκτες αλλά πρέπει να τους δω, να τους γνωρίσω και μετά να σκεφτώ για το μέλλον. Είναι φανταστικό να φέρουμε Έλληνες παίκτες γιατί θα σας δώσει σωστή νοοτροπία. Να έχουμε ισορροπία παντού. Χρειάζεσαι κάποιους καλούς ξένους παίκτες φυσικά. Χρειαζόμαστε και τα χρήματα είναι σημαντικά».