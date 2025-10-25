Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την μεταγραφή του στην Μονακό, ο Πολ Πογκμπά συνεχίζει την διαδικασία αποθεραπείας του.

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος έχει μείνει εκτός δράσης για δύο χρόνια λόγω τραυματισμών και 18μηνης τιμωρίας επειδή βρέθηκε «θετικός» σε χρήση απαγορευμένης ουσίας, είχε αρχικά προγραμματίσει να επιστρέψει εναντίον της Ανζέρ στις 18 Οκτωβρίου, αλλά μια μυϊκή θλάση στον δεξιό μηρό καθυστέρησε την ετοιμότητα του. Σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή των Μονεγάσκων, Τιάγκο Σκούρο, η επιστροφή του στο γήπεδο, αναμένονταν στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά τελικά θα πρέπει να περιμένει μερικές εβδομάδες ακόμη.

«Είναι κοντά, αλλά υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν. Συγκεκριμένα, να προπονηθεί στο 100% σε όλην την διάρκεια της προπόνησης, κάτι που δεν έχει κάνει ακόμη. Νομίζω ότι είμαστε μερικές εβδομάδες μακρυά. Θα δούμε εάν θα είναι πριν από την διακοπή (σ.σ. για τις εθνικές ομάδες) ή όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι ωραίο να τον βλέπουμε πίσω στο γήπεδο και ανάμεσα στους συμπαίκτες του», δήλωσε σχετικά ο Σκούρο.

Συνεπώς, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018, ενδεχομένως να κάνει την... μεγάλη του επιστροφή εναντίον της Ρεν στις 22 Νοεμβρίου ή εναντίον της Λανς στο «Stade Louis-II», πριν από το επόμενο διεθνές «παράθυρο».