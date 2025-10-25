Αλαφούζος: «Να επιστρέψουμε στην κορυφή με τον Μπενίτεθ, σε 1-2 εβδομάδες θα πούμε πολλά» (vid)

O Γιάννης Αλαφούζος πήρε πρώτος τον λόγο στην παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ κι έκανε λόγο για μία νέα αρχή και συνολική αναδιοργάνωση του Παναθηναϊκού. «Θα πούμε περισσότερα σε 1-2 εβδομάδες...».

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού μίλησε για πρώτη φορά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ σε συνέντευξη Τύπου για τους στόχους της ομάδας, κατά την παρουσίαση του Ισπανού τεχνικού.

Ο Γιάννης Αλαφούζος έκανε λόγο για αναδιοργάνωση, αναβάθμιση και αναγέννηση του συλλόγου, ενώ ευχαρίστησε τους Χρήστο Κόντη και Γιάννη Παπαδημητρίου. Επιπλέον άφησε να εννοηθεί πως το προσεχές διάστημα θα μιλήσει και ο ίδιος στον κόσμο για τα τεκταινόμενα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ σήμερα. Η παρουσία σας συνδέεται με μία πάρα πολύ σημαντική στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προχωρά μπροστά, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, και ξεκάθαρο στόχο: να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η σημερινή ημέρα δεν είναι απλά μία αρχή. Είναι η επιβεβαίωση ότι ο σύλλογος αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο μίας συνολικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης. Τόσο του ποδοσφαιρικού και διοικητικού τομέα. Υποδεχόμαστε σήμερα τον κύριο Μπενίτεθ.

Έναν από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο, αναγέννησης και εκσυγχρονισμού του Παναθηναϊκού. Το οποίο κορυφώνεται με την κατασκευή του νέου γηπέδου μας, στο κέντρο της Αθήνας. Που δεν αποτελεί απλώς μία νέα έδρα, αλλά έναν πυλώνα ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή και σημείο αναφοράς για το μέλλον του συλλόγου. Ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας, των φιλάθλων και των φιλοδοξιών του Παναθηναϊκού. Στο πλαίσιο αυτής της πορείας αναδιοργάνωσης καλωσορίζουμε τον Φράνκο Μπαλντίνι ως σύμβολο ποδοσφαιρικού σχεδιασμού. Ο κ. Μπανλντίνι είναι μία προσωπικότητα με τεράστια εμπειρία στο διεθνές ποδόσφαιρο, έχοντας υπηρετήσει συλλόγους όπως η Ρόμα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Τότεναμ.

Η εμπειρία, το κύρος και η στρατηγική σκέψη θα συμβάλλουν στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει η ομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Κόντη. Έναν εξαιρετικό προπονητή και άνθρωπο που στάθηκε για άλλη μία φορά στο πλευρό της ομάδας σε μία δύσκολη περίοδο. Ευχαριστώ και τον Γιάννη Παπαδημητρίου για τα 2,5 χρόνια για όσα προσέφερε. Με την έλευση του νέου προπονητή, του Ράφα Μπενίτεθ, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία και στοχεύει ψηλότερα από ποτέ, εκεί που του αξίζει να βρίσκεται, στην κορυφή. Ο κ. Μπενίτεθ έχει αφήσει αποτύπωμα σε κάθε σταθμό της καριέρας.

Δεν είναι απλά ο νέος προπονητής της ομάδας αλλά είναι ένας ηγέτης που γνωρίζει πως να εμπνέει και να καθοδηγεί μία ομάδα. Γνωρίζω καλύτερα από τον καθένα την αγωνία κάθε οπαδού του Παναθηναϊκού να δει την ομάδα ψηλότερα από ποτέ. Με την ίδια επιθυμία και πάθος έχω από την πρώτη μέρα που ανέλαβα και εγώ και ελπίζω να έχω και στο μέλλον. Ξέρω ότι θέλετε να πούμε πολλά για το παρελθόν και το παρόν και θα πούμε πολλά περισσότερα σε 1-2 εβδομάδες. Για το παρελθόν και το παρόν αλλά το μέλλον ανήκει στον Παναθηναϊκό».