Magnifique, Meité!

Ένας Σουαλιό Μεϊτέ χάρμα οφθαλμών (και) στη Λιλ - Η απόλυτη δικαίωση για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η εμπιστοσύνη που του έχει ο Ρουμάνος τεχνικός; «Τυφλή». Με τον Γάλλο χαφ να είναι ο πρώτος σε λεπτά συμμετοχής με 1253, έχοντας το... απόλυτο με συμμετοχή και στα 15 φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ.

Άλλωστε, ο Μεϊτέ το είχε επισημάνει πολλάκις σε συνεντεύξεις Τύπου αλλά και δηλώσεις του. «Σε κάθε παιχνίδι θα γίνομαι και καλύτερος, μου έκανε καλό η προετοιμασία». Και το αποδεικνύει περίτρανα.

Δεν είναι μόνο το γκολ του, το οποίο «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του και... άνοιξε τον δρόμο για μία τεράστια νίκη του Δικεφάλου μέσα στο «Πιερ Μορουά».

Η σιγουριά που «εμπνέει» στον χώρο του κέντρου, ακόμα και σε παιχνίδια-θρίλερ όπως αυτό κόντρα στη Λιλ (23/10), είναι κάτι στο οποίο «πόνταρε» από την πρώτη στιγμή ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Κάποιοι αντίπαλοι προσπάθησαν να του «κλέψουν» τη μπάλα, άλλοι να τον ρίξουν. Το αποτέλεσμα; Μηδέν, με τον Γάλλο χαφ να μη χάνει... μονομαχία (και) απέναντι στη Λιλ.

Τη φετινή χρονιά μάλιστα, μας δείχνει και τις επιθετικές του αρετές. Γκολ απέναντι στη Λιλ, όπως είχε κάνει απέναντι στη Ριέκα, ενώ στη Γαλλία μέτρησε και μία πάσα-κλειδί. Το... απόλυτο σε ντρίμπλες (2/2), το (σχεδόν) απόλυτο σε πάσες (25/29) και δύο κερδισμένα φάουλ, από τα πολλά που του έκαναν.

Όντας ο πρώτος «κλέφτης» του ΠΑΟΚ στη Super League, δεν γινόταν να αποτελέσει εξαίρεση το παιχνίδι στο «Πιερ Μορουά». Δύο ακόμα στη... συλλογή, με έξι απομακρύνσεις από την περιοχή του Δικεφάλου και τέσσερις ανακτήσεις κατοχής.

Μία (ακόμα) εμφάνιση-δήλωση για τον Γάλλο χαφ, ο οποίος προσδίδει εμπειρία, σιγουριά και ασφάλεια στον χώρο του κέντρου, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δικαιώνεται για την... επιμονή του το πρόσφατο καλοκαίρι -και όχι μόνο-.