Φρανκ: «Θέλω μεγαλύτερη ένταση από τον Σίμονς, αλλά τον πιστεύω πολύ»

O προπονητής της Τότεναμ θέλει να δει μεγαλύτερη ένταση από τον νεοαποκτηθέντα Τσάβι Σίμονς, ωστόσο έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ποιότητα του Ολλανδού μεσοεπιθετικού.

Ο 22χρονος διεθνής με την Ολλανδία μετακόμισε το καλοκαίρι στην ομάδα του βόρειου Λονδίνου από τη Λειψία, έναντι ποσού περίπου 60 εκατ. ευρώ, και έχει μέχρι στιγμής μία ασίστ στην πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο, στη νίκη με 3-0 επί της Γουέστ Χαμ.

«Ο Τσάβι είναι μαζί μας επτά-οκτώ εβδομάδες, κάτι που στο ποδόσφαιρο είναι και λίγο και πολύ», είπε ο Φρανκ την Παρασκευή (24/10). «Μου άρεσε η προσωπικότητά του στα πρώτα 60 λεπτά απέναντι στη Βίλα, αλλά μετά κουράστηκε λίγο. Η απαίτησή μας από εκείνον είναι περισσότερη ένταση, αλλά είναι παίκτης που πιστεύω πολύ. Έχει την πάσα και τη διορατικότητα. Μόλις τελειώσαμε την προπόνηση και τα πήγε εξαιρετικά».

Ένας ακόμη νεοφερμένος, ο Γάλλος επιθετικός Ραντάλ Κόλο Μουανί, πλησιάζει στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα της Premier League, μετά τη μεταγραφή του από την Παρί Σεν Ζερμέν με τη μορφή δανεισμού τον Σεπτέμβριο. Ο 26χρονος έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα στην ήττα (2-1) από τη Βίλα, έχοντας προηγουμένως μείνει εκτός με ενοχλήσεις στο πόδι.

«Είναι η πρώτη φορά που έχει έναν σταθερό αριθμό προπονήσεων και λεπτών συμμετοχής. Δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτά συνεχώς, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί κι αυτό είναι θετικό», πρόσθεσε ο Φρανκ.

Η Τότεναμ βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας με 14 βαθμούς σε 8 αγώνες, πέντε πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Η ομάδα του Φρανκ θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη 12η Έβερτον, μετά την ήττα από τη Βίλα και την ισοπαλία με τη Μονακό στο Champions League.

«Η Έβερτον είναι πολύ καλή ομάδα, όχι μόνο λόγω του (Τζακ) Γκρίλις. Ο φίλος και συνάδελφός μου, Ντέιβιντ Μόγιες, που σέβομαι ιδιαίτερα, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Οι ομάδες του είναι πάντα δύσκολο να νικηθούν. Έχει καταφέρει να κάνει τον Γκρίλις να ανθίσει ξανά», είπε ο Φρανκ.