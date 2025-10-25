Αρτέτα: «Η άμυνά μας θα μας φέρει πιο κοντά στους τίτλους»

Η σφιχτή αμυντική λειτουργία της Άρσεναλ έχει επιτρέψει μόλις τρία γκολ στη φετινή Premier League, και ο Μικέλ Αρτέτα ελπίζει ότι αυτό το πλεονέκτημα θα φέρει επιτέλους τα τρόπαια που λείπουν εδώ και χρόνια από τον βόρειο Λονδίνο.

Με τον Νταβίντ Ράγια κάτω από τα δοκάρια και το επιβλητικό δίδυμο Σαλίμπα - Γκαμπριέλ στα μετόπισθεν, τα παιχνίδια με «μηδέν» παθητικό έχουν γίνει σήμα κατατεθέν των «κανονιέρηδων». Η αμυντική τους σταθερότητα επεκτείνεται και στην Ευρώπη, όπου δεν έχουν δεχθεί γκολ μετά από τρεις αγώνες Champions League, ενόψει του εντός έδρας ματς της Κυριακής (26/10) με την Κρίσταλ Πάλας.

«Ελπίζουμε αυτά τα ρεκόρ να μας φέρουν στο τέλος τίτλους και τρόπαια. Όσο περισσότερο τα πετυχαίνουμε, τόσο πιο κοντά ερχόμαστε στους στόχους μας», δήλωσε ο Αρτέτα την Παρασκευή (24/10).

«Η αμυντική μας επίδοση είναι πολύ καλή, αλλά χρειάζεται συνέπεια. Είναι μόνο η αρχή της σεζόν και θέλουμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Οι ομάδες με τις καλύτερες άμυνες, συνήθως -πλην των τελευταίων τριών σεζόν- κατακτούν το πρωτάθλημα. Όσο πιο δυνατή είναι η βάση μας, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να νικήσουμε».

Εκτός από την άμυνά τους, η Άρσεναλ εντυπωσιάζει και στην εκτέλεση στημένων φάσεων, έχοντας σημειώσει 10 γκολ από στατικές φάσεις σε 8 παιχνίδια -επίδοση ρεκόρ για τη γρηγορότερη επίτευξη διψήφιου αριθμού τέτοιων γκολ στην ιστορία της Premier League.

Ο Αρτέτα απέδωσε την επιτυχία αυτή στην εμμονή της ομάδας στις προπονήσεις: «Πρώτα απ’ όλα, δημιουργήσαμε κουλτούρα που δίνει σημασία σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο εξελίσσεται και οι αντίπαλοι προσαρμόζονται, οπότε πρέπει να εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο ό,τι συμβαίνει συχνά. Και κάτι που συμβαίνει συχνά έχει για εμάς μεγάλη αξία».

Το ματς της Κυριακής έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Πάλας είχε κόψει βαθμούς από την Άρσεναλ τον περασμένο Απρίλιο (2-2), αποτέλεσμα που ουσιαστικά έδωσε τη σκυτάλη του τίτλου στη Λίβερπουλ. «Είναι ο τέταρτος συνεχόμενος αγώνας απέναντι σε ομάδα που μας στέρησε βαθμούς πέρσι», είπε ο Αρτέτα. «Φέτος τις έχουμε νικήσει όλες, οπότε θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι».

Η αναμέτρηση θα είναι ξεχωριστή και για τον Έμπερετσι Έζε, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, μετά τη μεταγραφή του το καλοκαίρι στην Άρσεναλ έναντι 68 εκατ. λιρών. Ο Άγγλος διεθνής είχε χαρίσει στην Πάλας το Κύπελλο Αγγλίας πέρσι, σκοράροντας το νικητήριο γκολ (1-0) επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Γουέμπλεϊ», το πρώτο μεγάλο τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου.

«Για τον Εμπς (Έζε) θα είναι σίγουρα ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, με βάση την ιστορία του και όσα πέτυχε με την Πάλας, αλλά η προσοχή μας είναι στην ομάδα», κατέληξε ο Αρτέτα.