Η οικιακή βοηθός «δάγκωσε» τον Κασίγιας: Συνελήφθη για κλοπή ρολογιών πολυτελείας

Η οικιακή βοηθός του πρώην τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης, Ίκερ Κασίγιας, συνελήφθη μαζί με έναν ακόμη άνδρα, λίγες ημέρες μετά την κλοπή πέντε ρολογιών πολυτελείας από το σπίτι του βετεράνου ποδοσφαιριστή.

«Η εθνική αστυνομία εξιχνίασε την κλοπή πέντε ρολογιών υψηλής αξίας από την κατοικία πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή στη Μαδρίτη», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σε ερώτηση από το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) για την ταυτότητα του θύματος, η αστυνομία δεν απάντησε άμεσα. Ωστόσο, σύμφωνα με πολλά ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης, πρόκειται για τον Ίκερ Κασίγιας, τον πρώην αρχηγό της εθνικής Ισπανίας, παγκόσμιο πρωταθλητή του 2010 και τρις νικητή του Champions League με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η καταγγελία κατατέθηκε στις 16 Οκτωβρίου και, έπειτα από ταχεία έρευνα, ένας άνδρας και μία γυναίκα συνελήφθησαν στις 21 Οκτωβρίου», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι «οι δύο ύποπτοι σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν σύντομα τη χώρα». Η γυναίκα, όπως διευκρινίστηκε, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στην κατοικία του πρώην ποδοσφαιριστή.

Δύο από τα πέντε κλεμμένα ρολόγια βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων αντικειμένων.