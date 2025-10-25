Δεύτερη σερί ήττα για την Σεβίλλη του Αλμέιδα - Πήρε «ανάσα» η Σοσιεδάδ

Οι Βάσκοι με τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ , κατάφεραν να επικρατήσουν της Σεβίλλης με 2-1 και να ξεφύγουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Η Σοσιεδάδ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί τριών αγώνων (μία ισοπαλία, δύο ήττες) επικρατώντας της Σεβίλης με 2-1 έπειτα από τεράστια «μάχη» στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην ισπανική La Liga.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βάσκους ήταν ο Μίκελ Ογιαρθάμπαλ ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα των γηπεδούχων (19′ πέναλτι, 36′), ενώ για τους Ανδαλουσιάνους ισοφάρισε προσωρινά ο Γκούντελι στο 30′.

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν ξανά βασικός κάτω απ’ τα δοκάρια της Σεβίλης, ωστόσο, δεν μπόρεσε να «γλιτώσει» την ομάδα του απ’ την 5η ήττα της στην εφετινή La Liga.