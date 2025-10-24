Επιστροφές στην αποστολή της ΑΕΛ ενόψει Πανσερραϊκού

Η ομάδα της Λάρισας έκανε γνώση την αποστολή της για τον εκτός έδρας αγώνα της με τον Πανσερραϊκό.

Ο Μαλεζάς είδε να επιστρέφουν σημαντικοί παίκτες και τέθηκαν στην διάθεση του για τον αγώνα στις Σέρρες.

Για την ακρίβεια Ατανάσοφ, Σαγάλ, Φεριγκρά, Παντελάκης και Σουρλής, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά μπήκαν στην αποστολή για το παιχνίδι του Σαββάτου.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Ουάρντα, Βινιάτο και Γκαράτε.