Μπρούνο Φερνάντες: «Αρνήθηκα 50 εκατομμύρια ευρώ στη Σαουδική Αραβία λόγω της γυναίκας μου»

Η Αλ Χιλάλ το καλοκαίρι ήθελε διακαώς τον Μπρούνο Φερνάντες και ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσπασε τη σιωπή του για την απόφασή του να αρνηθεί την εξωπραγματική της προσφορά.

Οι δηλώσεις του Μπρούνο Φερνάντες

«Η οικογένειά μου νιώθει πολύ καλά εδώ, τα παιδιά μου λατρεύουν τη ζωή τους εδώ . Το πρώτο πράγμα που μου είπε η γυναίκα μου ήταν: “Έχεις πετύχει όλα όσα ήθελες να πετύχεις στον σύλλογο;”. Γιατί ξέρει ότι δεν τα έχω πετύχει ακόμα και με έπεισε.

Μίλησα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την κατάσταση, για τη Σαουδική Αραβία και όλα. Δεν θα έλεγα τι μου είπε, αλλά μιλήσαμε γι’ αυτό. Ο Κριστιάνο είχε τη γνώμη του για το τι θα έπρεπε να κάνω. Με όλη την εμπειρία που έχει, ήταν σημαντικό για μένα να ακούσω τι σκεφτόταν. Αλλά, προφανώς, η απόφαση θα είναι πάντα δική μου και του συλλόγου.

Έχω δει πολλές ειδήσεις. Έχω δει πολλούς να λένε ότι είχα συμφωνία να φύγω ήδη για την επόμενη σεζόν. Αν ο σύλλογος έκανε αυτή τη συμφωνία, δεν την έκανε μαζί μου. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν.

Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μου μιλούν και λένε ότι θα είναι πολύ πρόθυμοι να με έχουν την επόμενη χρονιά, φυσικά. Αλλά από τη δική μου πλευρά, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Ο μάνατζέρ μου ξέρει πώς δουλεύω, οπότε αν θέλει να μιλήσει μαζί μου, αυτό θα γίνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μέχρι τότε, δεν θα μιλήσω με κανέναν.

Ο Αμορίμ μίλησε μαζί μου. Μου είπε ότι είμαι ακόμα μέρος του σχεδίου. Ήθελε να μείνω. Ο σύλλογος είπε το ίδιο. Αν ο σύλλογος έλεγε, “Μπρούνο, θέλουμε να ρευστοποιήσουμε, είσαι 30, θέλουμε να βγάλουμε χρήματα”, θα έλεγα, “ΟΚ, πρέπει να βρω μια λύση και θα φύγω”.

Αλλά προφανώς δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Ήμουν ακόμα μέρος του πλάνου· μπορούσα να βοηθήσω τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του. Αυτό με έκανε να μείνω.

Όλοι ξέρουν ότι ο στόχος μου είναι να κερδίσω την Premier League και το Champions League με τον σύλλογο. Αν θα το καταφέρω ή όχι, δεν μπορώ να το πω».