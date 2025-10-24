Ολυμπιακός: Παλεύουν να μπουν στην αποστολή για ΑΕΚ Τσικίνιο και Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την προπόνηση του την Παρασκευή στο Καραϊσκάκη με Ροντινέι και Τσικίνιο να παλεύουν να επιστρέψουν στην διάθεση του προπονητή τους.

Οι τραυματικές Ορτέγκα και Ζέλσον Μαρτίνς είναι εκτός και δεν θα προλάβουν το Ολυμπιακός - ΑΕΚ. Από την άλλη οι Τσικίνιο και Ροντινέι θα κάνουν μια ύστατη προσπάθεια να καταφέρουν να δώσουν το παρών στον αγώνα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πολλές ελπίδες για τον Πορτογάλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αν τους έχει τελικά στην διάθεσή του, προορίζει να τους έχει ως έξτρα λύση από τον πάγκο και όχι στο βασικό σχήμα.

Ο Βραζιλιάνος φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Τσικίνιο και είναι πολύ πιθανό να προβάλει να μπει την τελευταία στιγμή στην αποστολή των ερυθρολεύκων.