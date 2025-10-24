Ολυμπιακός: Παλεύουν να μπουν στην αποστολή για ΑΕΚ Τσικίνιο και Ροντινέι

Οι τραυματικές Ορτέγκα και Ζέλσον Μαρτίνς είναι εκτός και δεν θα προλάβουν το Ολυμπιακός - ΑΕΚ. Από την άλλη οι Τσικίνιο και Ροντινέι θα κάνουν μια ύστατη προσπάθεια να καταφέρουν να δώσουν το παρών στον αγώνα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πολλές ελπίδες για τον Πορτογάλο.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αν τους έχει τελικά στην διάθεσή του, προορίζει να τους έχει ως έξτρα λύση από τον πάγκο και όχι στο βασικό σχήμα.
Ο Βραζιλιάνος φαίνεται να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Τσικίνιο και είναι πολύ πιθανό να προβάλει να μπει την τελευταία στιγμή στην αποστολή των ερυθρολεύκων.