Πρώτη προπόνηση με Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, επέστρεψε ο Ρενάτο (vid)

Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του προπόνηση στην εποχή του Ράφα Μπενίτεθ, με τον Ρενάτο Σάντσες να βγάζει το πλήρες πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός καθοδήγησε σήμερα για πρώτη φορά τους παίκτες του, βγάζοντας στην αρχή μια ομιλία στην οποία εξήγησε τόσο την φιλοσοφία του, όσο και τον τρόπο δουλειάς του.

Από εκεί και πέρα, ο Ρενάτο Σάντσες προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στην διάθεση του Ισπανού τεχνικού, ενώ το ατομικό του συνέχισε ο Πελίστρι. Σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Μπακασέτας, Ντέσερς και Μπόκος.

Τέλος, γνωστό έγινε και το επιτελείο που έφερε μαζί του ο Μπενίτεθ, που απαρτίζεται από τέσσερις έμπιστους συνεργάτες του.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Μία «γεμάτη» ημέρα ήταν η Παρασκευή για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός έφτασε το μεσημέρι στο «Γ. Καλαφάτης» μαζί με το επιτελείο του που απαρτίζεται από τους Αντόνιο Γκόμεθ Πέρεθ (βοηθός), Πάκο Μορένο (βοηθός και προπονητής φυσικής κατάστασης), Χοακίν Βαλέριο Ολιβέρα (προπονητής τερματοφυλάκων), Χεσούς Γκαρθία Βαγιέχο (αναλυτής).

Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε την πρώτη του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού, ενώ πριν την έναρξη της προπόνησης έκανε την πρώτη του ομιλία, εξηγώντας τη φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειάς που θέλει να εφαρμόσει.

Στην προπόνηση οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα κόντρα στη Φέγενορντ έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν προθέρμανση και στη συνέχεια ακολούθησαν ασκήσεις τακτικής, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Με την ομάδα προπονήθηκε ο Σάντσες. Αντίθετα ατομικό ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος».