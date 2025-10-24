Equipe: «Η ΟΥΕΦΑ δικαιώνει τον Νταμπάνοβιτς για το πέναλτι που δεν έδωσε στο Λιλ-ΠΑΟΚ»!

Σύμφωνα με πληροφορίες της Equipe η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κρίνει άψογη την διαιτησία του Νίκολα Νταμπάνοβιτς στην αναμέτρηση της Λιλ με τον ΠΑΟΚ.

Μεγάλη δικαίωση για τον Μαυροβούνιο διαιτητή Νίκολα Νταμπάνοβιτς, ο οποίος κλήθηκε από το VAR να κάνει on field review σε φάση που η Λιλ ζήτησε πέναλτι για κράτημα του Κεντζιόρα.

Παρά την αντίθετη άποψη του VAR που είδε παράβαση στην φάση, ο Μαυροβούνιος διαφώνησε και επέμεινε στην αρχική του άποψη, να μην καταλογίσει την εσχάτη των ποινών.

Οι Γάλλοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, ωστόσο η επιτροπή διαιτησίας της ΟΥΕΦΑ δικαιώνει τον Νταμπάνοβιτς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Equipe, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θεωρεί ότι η απόφαση του Μαυροβούνιο σε μία πολύ δύσκολη φάση ήταν δικαιολογημένη και δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να τον επιπλήξει και να τον τιμωρήσει πειθαρχικά.