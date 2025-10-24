«Αγανακτούν με τα σχόλια του Γιαμάλ στην Ρεάλ Μαδρίτης»

Φαίνεται πως τα σχόλια του Λαμίν Γιαμάλ πριν το Clasico έχουν ενοχλήσει αρκετά την Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγο πριν το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα (26/10, 17:15), ο Λαμίν Γιαμάλ έκανε σχόλια που προσβάλουν τους Μαδριλένους.

Ο νεαρός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Chup Chup Kings», και είπε πως «η Ρεάλ κλέβει και παραπονιέται», λόγια που φυσικά έφτασαν και στα αυτιά των παικτών της Βασίλισσας.

Σύμφωνα με τη «Marca», στη Ρεάλ θεωρούν ότι ο Γιαμάλ «δεν δείχνει σεβασμό στους βασικούς κώδικες συμπεριφοράς μεταξύ επαγγελματιών ποδοσφαιριστών». Μάλιστα, το ισπανικό Μέσο ισχυρίζεται πως η γενικότερη συμπεριφορά του Γιαμάλ -τον οποίο χαρακτηρίζουν ως κακό συναθλητή- ειδικά εκείνη που δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, έχει κουράσει για τα... καλά τους παίκτες της Ρεάλ.