Χρόνος ανάγνωσης 1' STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ανακοίνωσε «sold out» ενόψει ΑΕΚ ο Ολυμπιακός! 24-10-2025 19:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός ΑΕΚ Εισιτήρια... τέλος ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/10, 21:00) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ στα social media: Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)