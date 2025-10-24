MENU
Ανακοίνωσε «sold out» ενόψει ΑΕΚ ο Ολυμπιακός!

Εισιτήρια... τέλος ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/10, 21:00) ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ στα social media: 

