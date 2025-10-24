Πασίγνωστος Ισπανός δημοσιογράφος: «Όταν η Νότιγχαμ έφτασε για τον Ράφα Μπενίτεθ ήταν αργά»!

Ο θρυλικός Γκιγιόμ Μπαλάγκ με το 1 εκατομμύριο followers στο «Χ» αποκάλυψε ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε κίνηση για Ράφα Μπενίτεθ, αλλά…

Σε μία σημαντική αποκάλυψη προέβη ο πασίγνωστος Ισπανός δημοσιογράφος Γκιγιόμ Μπαλάγκ στα social media.

O πασίγνωστος συγγραφέας με το 1 εκατομμύριο followers στο X, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει γράψει το βιβλίο «Α season on the brink», που ουσιαστικά αποτελεί ένα πορτραίτο του Ράφα Μπενίτεθ στην σεζόν που κατέκτησε το Champions League με την Λίβερπουλ, έκανε retweet το ποστάρισμα του Παναθηναϊκού με την επίσημη πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού και έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε πολύ αργά, καθώς υπήρχε ήδη συμφωνία».