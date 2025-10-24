Γκουαρντιόλα: «Στο ξεκίνημα ήμασταν εμείς τελειωμένοι, τώρα είναι η Λίβερπουλ»

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι ξέσπασε αφού δεν μπορούσε να ακούει για την ομάδα του ότι είναι τελειωμένη με το που ξεκίνησε η σεζόν.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε λόγο για τις βιαστικές απόψεις που εκφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ και είπε την δική του γνώμη.

«Στα πρώτα δύο, τρία παιχνίδια ήμασταν τελειωμένοι και τώρα φαίνεται πως η Λίβερπουλ (έχει τρεις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, από Κρίσταλ Πάλας, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) είναι και αυτή τελειωμένη.

Σας είχα πει ότι θα επιστρέψουμε. Έχω πει επίσης πολλές φορές ότι οι τηλεσχολιαστές, οι ειδικοί, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές ξέρουν τι θα συμβεί μετά από πέντε αγώνες, εγώ δεν είμαι σε θέση να το κάνω αυτό.

Χρειάζεται 10 με 15 παιχνίδια για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η Λίβερπουλ και η Άρσεναλ θα είναι στη μάχη του τίτλου, κάποιος άλλος θα είναι εκεί και ελπίζουμε να είμαστε και εμείς εκει για να δώσουμε τη μάχη μας».