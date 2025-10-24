Πιο… ΠΑΟΚ απ’ όσο το φαντάζεσαι!

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Λιλ για… ό,τι έρθει και έφυγε, παίρνοντας τα πάντα! Από τις βραδιές που ψηλώνεις λίγο περισσότερο, ένα «διπλό» που έγραψε ιστορία και φέρει την υπογραφή των «παιδιών» του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ναι, η ανατροπή με τον Ολυμπιακό! Ναι, η κατά κράτος επικράτηση επί της ΑΕΚ. Δύο ντέρμπι στη σειρά, εντός και εκτός. Δύο αποτελέσματα που κάτι έδειχναν για τον ΠΑΟΚ. Έναν ΠΑΟΚ που και πολλά πέρασε και πολλά άκουσε το προηγούμενο διάστημα. Σαν να τελείωνε το πρωτάθλημα και να πάλευε να σωθεί από τον υποβιβασμό, όπως θα έλεγε και μια ψυχή!

Τα εν οίκω μη εν δήμω όμως!

Οι Γάλλοι έμειναν στη βιτρίνα, γνωρίζοντας πως το βράδυ της Πέμπτης (23/10) θα αντιμετωπίσουν τον πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος που προερχόταν από δύο εξαιρετικά αποτελέσματα σε δύο ντέρμπι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Σε μια αποστροφή ειλικρίνειας, ο Ζενεσιό παραδέχθηκε πως ξέρουν τα λιγότερα για τον ΠΑΟΚ (παίκτες, τρόπος παιχνιδιού, δυνατά σημεία και αδυναμίες), συγκριτικά με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς αντιπάλους. «Έχουμε αναλυτές που θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε τον ΠΑΟΚ», είπε και το… πέταξε από πάνω του.

Σαν σε συνέχεια μιας… υπεροψίας ελέω διαφοράς δυναμικότητας, έκαναν υπολογισμούς πως το τρίποντο επί του ΠΑΟΚ θα τους έφερνε στο απόλυτο των βαθμών (εννέα), εξασφαλίζοντας ξεκούραστα την είσοδο στην προνομιούχα 24άδα, κάνοντας όνειρα και έχοντας βλέψεις για ακόμη πιο μακριά!

Και αυτή η προσέγγιση εφαρμόστηκε και στην πράξη - Bingo!

Ο Ζενεσιό προχώρησε σε αλλαγές, συνέθεσε μια αμυντική τετράδα που ακόμη θα του «ξυπνά» εφιάλτες και άφησε τους παίκτες του να εκτίθενται στο μισό γήπεδο, με ψηλά τις γραμμές του!

Με έναν εκπληκτικό Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ δεδομένα θα εκμεταλλευόταν τα κενά που άφηναν οι «λιλουά», δίνοντας χώρο και χρόνο στον Μεϊτέ να εκτελέσει ακόμη και με το αριστερό από τα όρια της περιοχής. Για την ιστορία, ο Γάλλος χαφ (σε μια ακόμη εμφάνιση για σεμινάριο) επέστρεψε εκεί που ανήκε για 4.5 χρόνια, για κάτι… χρωστούμενα του παρελθόντος. Δεδομένα χωρίς καμία πικρία, άλλωστε τα χρόνια πέρασαν και ο «Σου» είναι πια σε ένα επίπεδο που απλά δεν τον νοιάζει να αρέσει. Του αρκεί να είναι χρήσιμος στον προπονητή του.

Παρά το αρχικό σοκ όμως, το πλάνο των Γάλλων δεν «αναδιπλώθηκε», σταθερά, ψηλά και με στόχευση στον Πάρδο από τ´αριστερά της επίθεσης. Ο,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί στον Ραζβάν Λουτσέσκου και στα παιδιά του. Μιχαηλίδης και Αντρίγια σε φάση που έχουν βγάλει πολλές φορές, συνδυάστηκαν ακόμη μια, στριμώχνοντας την Λιλ περισσότερο, μέχρι που την αποτελείωσε ο «μάγος» της Ελλάδας.

Συνειδητοποιεί κανείς πως ο ΠΑΟΚ έριξε τριάρα σε μια ομάδα με άλλα στάνταρντς, άλλη δυναμική και ταυτότητα σε 45 λεπτά; Μπορεί να αντιληφθεί κανείς τι σημαίνει να ταπεινώνεις τη Λιλ μέσα στο σπίτι της, όπως έγραψαν και οι Γάλλοι, οι οποίοι δεν χάρισαν… κάστανο στον Ζενεσιό και την ομάδα του;

Και μιλώντας για το β´ ημίχρονο, μπορεί να μπει κανείς στη θέση του Έλληνα κίπερ; Ντεμπούτο στην Ευρώπη με τον ΠΑΟΚ στο Pierre Mauroy; Τί έκανες ρε συ, Αντώνη!

Πίσω στο ματς, οι αλλαγές του Ζενεσιό με την έναρξη του β´μέρους ήταν σαν να παραδεχόταν ανοιχτά πως τα έκανε όλα λάθος. Μοντάρισμα στην άμυνα και φουλ επίθεση μπροστά με δύο φορ. Ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να κρατήσει μπάλα, είδε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα να μοιάζουν… αιώνες, αλλά ήξερε πως θα χρειαστεί να υποφέρει για να γράψει ιστορία και να χαρίσει μια ακόμη ευρωπαϊκή βραδιά που θα μνημονεύεται για χρόνια…

Μια βραδιά που παίκτες και κόσμος έβγαλαν γούστα και έφυγαν με ένα τεράστιο «διπλό» με τον πιο ΠΑΟΚ τρόπο που μπορείς να φανταστείς… Ή όπως συνηθίζουν να λένε: «τι να σου πω και τι θα καταλάβεις…».

ΥΓ: Εκπληκτικά τα σχόλια των Γάλλων για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο… πάλι αυτός έγινε ο «πονοκέφαλος» της Λιλ.