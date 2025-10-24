«Βράζουν» στην ΟΥΕΦΑ με το… πέσιμο του προέδρου της Λιλ στον διαιτητή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ!

Το ντου του Ολιβιέ Λετάνγκ στον Μαυροβούνιο διαιτητή της αναμέτρησης με τον Δικέφαλο φαίνεται ότι θα του γυρίσει μπούμερανγκ.

Κάκιστη εντύπωση στην Νιόν έχει κάνει η ενέργεια του προέδρου της Λιλ, Ολιβιέ Λετάνγκ να κατέβει στην είσοδο των αποδυτηρίων και να κάνει «ντου» στον διαιτητή της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο οξύθυμος Ολιβιέ Λετάνγκ, ο οποίος πρόσφατα τιμωρήθηκε από την γαλλική λίγκα με τρεις αγωνιστικές για σχόλια εναντίον της διαιτησίας στην αναμέτρηση με την Λιόν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Canal+, πλησίασε τον Νίκολα Νταμπάνοβιτς και φέρεται να του είπε στα αγγλικά: «Έχω ήδη ενημερώσει γραπτώς τον Τσέφεριν. Αυτό που συμβαίνει είναι τρελό».

Létang n'est qu'un roquet qui essaie d'intimider l'arbitre en se comportant comme une petite frappe.

Et il n'est jamais sanctionné contrairement à Benatia.

PS: Est-ce que Létang a aussi parlé de ÇA dans sa lettre ? Ou de la poussette sur Kedziora dans la surface ?#loscPAOK #PAOK pic.twitter.com/swfK2VIvcy — Alain B. (@alainb_paris) October 24, 2025

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Equipe, το... πέσιμο του Γάλλου παράγοντα δεν άρεσε καθόλου στην UEFA. Ιδίως το σημείο, που χρησιμοποίησε το όνομα του προέδρου της ΟΥΕΦΑ, ο οποίος δεν έχει την παραμικρή ανάμειξη με διαιτητικά θέματα, τα οποία χειρίζεται προσωπικά και αποκλειστικά ο Ρομπέρτο Ροζέτι.

Ο τρόπος που ο πρόεδρος της Λιλ ενέπλεξε το όνομα του Τσέφεριν κρίθηκε προσβλητικός, ενοχλητικός και άσκοπος. Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι υπάρχει πολύ έντονη ενόχληση για την συμπεριφορά και τα λόγια του προέδρου της Λιλ, ωστόσο δεν είναι ακόμα γνωστό αν θα προκύψει κάποια πειθαρχική διαδικασία εναντίον του Λετάνγκ.